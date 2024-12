Magaly Medina dejó a sus seguidores en shock con una impactante revelación durante su podcast, en el que conversó con Kurt Villavicencio ‘Metiche’. Mientras revivían sus días en ‘Magaly TV’ y compartían anécdotas sobre los altibajos de la televisión, la polémica presentadora sorprendió al explicar las verdaderas razones detrás de su actitud fría y distante hacia sus reporteros y compañeros de ATV.

La líder en ‘Magaly TV La Firme’ recordó que al principio de su carrera televisiva mantenía una relación cercana y afectuosa con su equipo de reporteros, conocidos como sus ‘urracos’. “Con mi primer grupo de trabajadores yo sí fui muy cariñosa, muy chocha con ellos. Les consultaba y les contaba que iba a firmar un nuevo contrato. Les decía: ‘¿Tú cuánto quieres ganar?’ Todos engreídisimos”, reveló Magaly durante su charla con Kurt Villavicencio.

Magaly Medina sufrió el abandono de sus trabajadores minutos antes de salir en vivo

Magaly Medina continuó con su relato y explicó que la buena cercanía que mantenía con sus ‘urracos’ dio paso a una inesperada traición. Apenas medio año después de su ingreso a Latina TV en 2014, sus trabajadores le exigieron un aumento salarial. Al ella negarse, su equipo tomó una radical decisión: dejaron el programa a pocos minutos de salir al aire, dejándola en una situación crítica.

“Nos fuimos a Latina, todos con súper sueldo, súper contratación. No sé qué pasó, pero a medio año todos me pidieron aumento. Yo me decía: ‘¿Pero cómo voy a pedir si teníamos un contrato de 2 años?’. Les dije que no, que recién podíamos pedirlo al finalizar los dos años. Se declararon en huelga y me dejaron sola en el estudio. Esperaron que yo saliera al aire y todos se fueron, me dejaron sin programa faltando 15 minutos al aire, hice el programa sola”, compartió en su podcast.

Magaly Medina revela que su actitud fría nació tras ese episodio

Luego de esa ‘traición’ que sufrió Magaly Medina, la tensión alcanzó su punto máximo cuando los ahora excolaboradores presentaron una demanda no solo contra Latina, sino también contra la ‘urraca’, quien en ese entonces ejercía también como productora del programa. “Fue horrible cómo se comportaron solo por un capricho, y ellos que ganaban los súper sueldos”, explicó.

Este incidente marcó un antes y un después en la manera en que Magaly Medina se relaciona con su equipo de trabajo. “Dije: nunca más vuelvo a engreír a mi personal. Me volví la mujer más seca del mundo. Ahora no permito que nadie se me acerque lo suficiente como para tenerle afecto”, recordó.

La presentadora reveló también que llegó a tener una relación cercana con reporteras como Priscila Mateo y Mafer, aunque admitió que estas experiencias se convirtieron en nuevas desilusiones. “Terminaron siendo unas traidoras. Ya no sé en quién confiar, entonces prefiero no engreír a nadie”, sentenció.