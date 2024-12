Jean Deza, quien en el pasado fue protagonista de múltiples escándalos mediáticos, hizo un inesperado pedido: ser invitado al popular programa 'Magaly TV, la firme'. Desde el podcast de Paco Bazán, el exjugador de fútbol solicitó a la conductora de espectáculos un espacio en su programa para compartir detalles de su vida. Sin embargo, la respuesta de Magaly Medina no tardó en llegar, y su postura fue clara y tajante.

Magaly, conocida por su estilo directo y sin filtros, reaccionó con incredulidad a las palabras de Deza, quien la había llamado “madrina”. “¿Ahora me llama madrina? ¡No puede ser!”, expresó sorprendida en su programa. Luego, con tono serio, la 'Urraca' dejó en claro que no tenía interés en mantener ningún tipo de relación cercana con el exfutbolista.

Magaly Medina rechaza pedido de Jean Deza

En su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora no escatimó en palabras y dejó claro que Deza, al igual que muchos otros, solo busca impresionar cuando se encuentra frente a un micrófono. “Ahora se hacen los valientes. Son pura bocota, nada más”, dijo Magaly, quien recordó los numerosos ampays que Deza protagonizó en su momento. “La gente ya ni se acordará de los ampays que le hacíamos todas las semanas”, comentó entre risas, haciendo alusión a que el exfutbolista ya no tenía el impacto mediático que solía tener.

Además, la conductora confesó que Deza había sido "vetado" de su programa debido a la falta de interés por parte del público. “¿Qué le vamos a preguntar? Si ya no está vigente. Era caserito, ya aburría verlo tomar todas las semanas, cuando me empezó a bajar el rating tuvo que vetarlo del programa", añadió entre risas. Según Magaly, Deza ya no era relevante para la audiencia, y su presencia en 'Magaly TV, la firme' no generaría el mismo impacto que antes.