Christian Cueva, exfutbolista de Cienciano, generó controversia al desafiar a un reportero de 'Magaly TV, la firme', sugiriendo que Magaly Medina lo invite a su programa. Esto ocurrió mientras asistía a una presentación de su pareja, Pamela Franco, en una discoteca.

'Aladino' fue abordado por un ‘urraco’ a la entrada del local donde se presentaba la cumbiambera. Al ser consultado sobre el terreno en Trujillo donde planeaba construir una residencia con su aún esposa Pamela López, el futbolista tuvo una tajante respuesta.

¿Cuál fue la respuesta de Christian Cueva tras ser abordado por los 'urracos' de Magaly Medina?

El exfutbolista no solo mostró su incomodidad ante las preguntas del reportero, sino que también lo instó a irse a dormir. La situación se volvió tensa cuando se le preguntó específicamente sobre su terreno en Trujillo. En un tono desafiante, Cueva repitió: "Dile a tu madrina que me invite a su canal".

Esta respuesta no pasó desapercibida para Magaly Medina. En su programa, Medina comentó que ya habían extendido una invitación a Cueva a través de su productor y sus contactos, pero él no había aceptado. “Es pura boca, para quedar bien con todo el mundo, para dárselas de machito y de bravucón. Cuando lo invitamos, no viene. Se muere de miedo. Ya sé que soy una bruja, pero es Navidad, el otro año será”, afirmó Medina en tono irónico.

Magaly Medina se burla de Christian Cueva por tierno detalle a Pamela Franco

Christian Cueva sorprendió a todos sus seguidores al utilizar su cuenta oficial de Instagram para revelar una romántica sorpresa que tuvo con su ahora enamorada, Pamela Franco. Mediante un tierno post, 'Aladino' expresó todo su amor por la cantante de cumbia peruana. Sin embargo, este hecho no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien en la reciente edición de su programa 'Magaly TV, la firme' criticó con dureza al popular futbolista.

"Ahora resulta que Cueva es un romántico, ahora es detallista, cuando no lo era cuando estaba casado con Pamela López. Así no era con Pamela López. Ella era la que tenía que conseguir los globitos, los corazones, ella era la encargada de hacer todo. ¿Y él? ¿Qué le daba a cambio? (...) Él ya no era dado a los detalles con Pamela López, pero ahora que tiene un nuevo amor, un nuevo entusiasmo, ahí sí hizo toda la producción", señaló Magaly Medina.