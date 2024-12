Su participación no solo marcó el inicio de su carrera en el espectáculo, sino que también la posicionó como una de las pocas reinas de belleza que ha logrado consolidarse en la televisión. Cabe señalar que Karla Tarazona participó en la edición del Miss Perú 2003, un certamen de belleza que, en ese entonces, estaba en pleno auge y contaba con una gran cobertura mediática. Durante ese año, las expectativas para las concursantes eran altas, y la presentadora no defraudó.



Si bien no ganó el certamen, su elegancia, preparación y carisma la hicieron destacar entre las finalistas. Su participación en el Miss Perú 2003 la posicionó como una figura de interés para los medios de comunicación, lo que, con el tiempo, la llevaría a ser una de las presentadoras más reconocidas de la televisión peruana.

¿Cómo fue la participación de Karla Tarazona en el Miss Perú 2023?



En el certamen, Karla Tarazona fue reconocida como ‘Señorita Elegancia’, un título que reflejó su porte y elegancia. Sin embargo, su camino no estuvo exento de controversias, ya que en una entrevista posterior confesó que no fue completamente sincera sobre su formación académica, afirmando que estudiaba psicología cuando solo había cursado un ciclo de la carrera.

El 29 de abril de 2003, se llevó a cabo la gala del Miss Perú, donde Karla Tarazona logró llegar al top 10, ocupando la séptima posición. La corona de Miss Perú Universo 2003 fue para Claudia Ortiz de Zevallos, quien posteriormente representó al país en el Miss Universo 2003. A pesar de no haber ganado el certamen, la experiencia fue fundamental para el desarrollo de su carrera en la televisión.

Tras su participación en el certamen, Karla Tarazona se dedicó a la actuación cómica, convirtiéndose en una figura reconocida en la televisión peruana. Su carrera despegó cuando se unió al programa de comedia de Jorge Benavides, donde se destacó como imitadora. Con el tiempo, su versatilidad la llevó a convertirse en conductora de televisión, donde sigue vigente hasta la actualidad.



¿Qué dijo Karla Tarazona sobre el concurso?



En diversas entrevistas, Karla Tarazona ha compartido sus reflexiones sobre su paso por el Miss Perú. En 2015, durante una conversación en ‘Amor, amor, amor’, mencionó que no necesitó recurrir a artimañas para obtener un buen puntaje, en clara alusión a situaciones que han rodeado a otros certámenes de belleza. Además, destacó que en su época no se cobraban inscripciones.

PUEDES VER: Karla Tarazona arremete contra Magaly tras ataques: “Dice cualquier tontería, por eso se mete en problemas”

“En mi época no cobraban. A mí no me cobraron nunca. Yo no pagué ni un centavo para estar en el Miss Perú ese año. No hubiera pagado tampoco. En el Miss Perú se mostraban los puntajes. Acá también debería ser igual, para saber quién tuvo qué”, señaló en referencia a un certamen de belleza que se realizó hace un par de años.