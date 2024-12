Después de que se haya evidenciado que Karla Tarazona pasa mucho tiempo junto a Christian Domínguez, Magaly Medina la tildó como ‘guachimana’ del cantante. Ante ello, la presentadora de ‘Préndete’ salió a defenderse, lanzando un misil a la ‘Urraca’.

Karla Tarazona sobre comentarios de Magaly Medina



A pesar de que Magaly Medina critica la constante cercanía entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, la presentadora prefiere ignorar a la ‘Urraca’, resaltando que no es ninguna ‘guachimana’ de nadie. Al contrario, ha tomado con humor los polémicos comentarios de la periodista, resaltando que solo cuida a sus hijos.



“Si me dicen que soy guachimana de mis bebés, lo acepto mil veces; ellos son la razón de mi vida, mi mejor motivación para continuar. No interesa si en diez trabajos (...) Christian es un tipo grande y se sabe cuidar bien; no tengo por qué estar detrás de él”, detalló.

Entre risas, Karla Tarazona sentenció que no se enfoca en cuidar a Christian Domínguez, por lo que no dudó en burlarse de los polémicos comentarios de Magaly Medina y lanzarle un misil ante sus críticas.



“Por favor, a mi edad, ¿cómo voy a ser su ‘guachimana’? No hay forma. Como te repito, si estuvimos en el mismo lugar es porque yo estoy trabajando. A veces Magaly dice cualquier tontería, por eso se mete en problemas con la gente”, añadió entre risas.



Karla Tarazona sobre su relación con Christian Domínguez



Por otro lado, Karla Tarazona dejó en claro que continuará saliendo con Christian Domínguez, porque ambos están solteros y prefieren ignorar las críticas.



“Todo bien, todo excelente; somos padres de un hermoso bebé y eso siempre nos unirá. Estamos tranquilos, los dos trabajando y, con respecto a los coqueteos, van a seguir. No sé a quién le duele tanto eso”, sentenció al respecto.

Aunque aún no han confirmado una reconciliación con Christian Domínguez, Karla Tarazona no cierra esta posibilidad: “Que siga haciendo puntos, que se porte bonito y ya veremos. Él sabe claramente lo que pienso y lo que quiero; tampoco soy una chiquilla para ilusionarme por lo que me diga”.