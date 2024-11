La conductora Karla Tarazona sorprendió nuevamente a los seguidores de la farándula peruana tras ser captada junto al cantante Christian Domínguez en una cena romántica en un restaurante de la Costa Verde. Las cámaras de 'Amor y fuego' fueron las encargadas de mostrar las imágenes de ambos caminando de la mano al finalizar la cena, lo que desató más especulaciones sobre un posible romance entre ellos. Sin embargo, Tarazona no tardó en aclarar la situación.

La inesperada respuesta de Karla Tarazona tras cena romántica con Christian Domínguez

La conductora de 'Préndete', Karla Tarazona, explicó que la cena no tenía nada que ver con una celebración romántica. "Justo era el aniversario de matrimonio de nuestros mejores amigos de Huaral", señaló, aclarando que su presencia en el restaurante formaba parte de una reunión entre amigos. Además, cuando le preguntaron si estaba celebrando con Christian Domínguez, Tarazona sorprendió al cantante al bromear diciendo: "Si hubiéramos celebrado algo, no me lleva a la Rosa Náutica, me lleva al canje, a su chifa", en tono relajado.

Por otro lado, las cámaras de 'Amor y fuego' captaron momentos de cercanía entre Karla y Christian, como cuando él pagó la cuenta utilizando la billetera de la conductora. Aunque Karla había invitado, Domínguez se mostró atento, caminando tomado de su brazo al finalizar la cena. A pesar de estos gestos, Tarazona insistió en que su relación con el cantante es solo de amistad.

Karla Tarazona reclamaría en un futuro a Christian Domínguez por tatuaje de Pamela Franco

Durante la emisión de su programa radial, Karla Tarazona habló abiertamente sobre su perspectiva respecto a los tatuajes de exparejas. En el caso de Christian Domínguez, Tarazona reveló que no le molesta que él mantenga el tatuaje de Pamela Franco. Sin embargo, reconoció que, en el futuro, podría hacer algún tipo de comentario en tono de broma, aludiendo al momento en el que él decida borrarlo. "Quizás, más adelante, dependiendo lo que pase, podría decirle: 'ya pues, ¿cuándo lo borras?'", comentó.