Pamela Franco ha decidido dar un paso importante en su vida y mudarse de la casa que compartía con Christian Domínguez. Según informó Gigi Mitre en el programa 'Amor y fuego', la cumbiambera ha iniciado la mudanza a un nuevo inmueble ubicado en el exclusivo distrito de La Molina. Mitre también reveló que Franco compartirá su nuevo hogar con el futbolista Christian Cueva, en lo que se ha denominado su "nuevo nidito de amor".

La conductora de 'Amor y fuego', Gigi Mitre adelantó que el viernes 11 de octubre se mostrarán imágenes de la mudanza en el programa. "Para mañana tenemos las imágenes donde Pamela Franco prácticamente ya inició la mudanza. Al parecer, ese sería el nuevo 'nidito' de amor de ella y Christian Cueva", comentó la presentadora. Esta revelación ha generado muchas especulaciones entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

El jugador de Cienciano, Christian Cueva, ha estado en el ojo de la tormenta debido a sus declaraciones sobre la falta de recursos para la manutención de los hijos que tiene con Pamela López. Gigi Mitre fue contundente en su crítica: "Sí, Christian Cueva ya tiene para mudarse, ya tiene para hacer vida, para pasear por Machu Picchu, para acompañar a Pamela Franco a sus conciertos y está en todo su derecho porque ahora está separado".

Mitre no dejó pasar la oportunidad para cuestionar el comportamiento de Cueva respecto a sus responsabilidades paternas: "Lo que no entiendo es cómo es posible que se desentienda de sus hijos (...). Un padre debe ser padre para siempre, para toda la vida, no solamente cuando vivan en la misma casa papá y mamá".

Pamela Franco lanza romántico mensaje en concierto

Pamela Franco, quien ha enfrentado serias denuncias por incumplimiento de contrato, deslumbró a su público en Iquitos con su característico entusiasmo y soltura en el escenario. Interpretando algunos de sus éxitos, la cumbiambera supo cómo ganarse a la audiencia, aunque esta vez lo que más llamó la atención fue el posible mensaje hacia Christian Cueva.

Durante su presentación, mientras cantaba 'Dile la verdad', una de las canciones que ha consolidado su carrera, se dirigió a la audiencia con un tono de complicidad, diciendo “Soy yo, no hay más mi amor”. Este comentario generó un murmullo entre los asistentes, y muchos interpretaron la frase como una señal de afecto hacia el futbolista. Cueva, quien aún no ha confirmado públicamente una relación con Franco, ha sido objeto de múltiples especulaciones desde que se les vio juntos en eventos sociales y familiares.

