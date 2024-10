Christian Domínguez, líder de la 'Gran Orquesta Internacional', no se guardó nada al ser consultado sobre su opinión respecto a los hombres que no cumplen con la pensión de alimentos para sus hijos. En declaraciones para el programa 'Amor y fuego', Domínguez dejó en claro su postura, generando controversia al lanzar lo que muchos consideran una indirecta hacia Christian Cueva, el jugador de Cienciano.

¿Indirecta a Christian Cueva? Domínguez lanza contundente mensaje

Durante su intervención, Domínguez fue tajante al afirmar que los menores no deben verse afectados por los problemas entre sus padres. "A mí no me importa, tres pepinos me importa lo que haga cada padre con sus hijos, porque ya después, con los años, vienen las consecuencias", expresó. Asimismo, subrayó la importancia de preocuparse por el bienestar de los hijos, independientemente de los conflictos entre los progenitores. "Me preocupo por mí, me preocupo porque mis hijos estén bien. Ellos no tienen nada que ver con el tema de los problemas de padres, eso es clarísimo", agregó.

Las declaraciones de Christian Domínguez llegan en medio de una polémica que envuelve a Christian Cueva, quien recientemente se vio envuelto en un escándalo tras la difusión de un audio en el que conversaba con la niñera de sus hijos. En dicho audio, la niñera solicitaba dinero para alimentar a los pequeños, a lo que Cueva respondió que no tenía dinero y sugirió que su esposa, Pamela López, debería "vender marcianos" para cubrir las necesidades de los menores.

Cienciano se desliga de los problemas legales de Christian Cueva

Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, informó que envió una notificación al club Cienciano, donde actualmente juega Christian Cueva, para invitar al futbolista a conciliar el régimen de visitas y la pensión alimentaria de sus tres hijos. Debido a que Cueva bloqueó a su expareja en todos los medios de comunicación personal, Sasieta optó por enviar la invitación a través de WhatsApp, correo electrónico y al Club Cienciano, su empleador actual, con la esperanza de que el equipo interviniera en el asunto.

El club Cienciano mando comunicado a Pamela López.

Sin embargo, la respuesta del club cusqueño fue sorprendentemente fría y distante. Según reveló Sasieta en el programa 'Magaly TV, la firme', el equipo pidió formalmente que no se les envíen más notificaciones sobre este tema, argumentando que no les compete. En el documento enviado, el club señaló: “Cumplimos con devolver la citación dirigida a nuestro jugador Christian Alberto Cueva Bravo, ya que el asunto materia de conciliación no compete a nuestra institución deportiva”.

Resumen: Christian Domínguez lanza indirecta a Cueva tras problemas con pensión de sus hijos

