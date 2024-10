En una reciente entrevista con 'América espectáculos', la reconocida salsera peruana Yahaira Plasencia reveló su deseo de incursionar en la cumbia colaborando con la famosa agrupación Corazón Serrano. La intérprete de 'Soltera' expresó su entusiasmo por fusionar su estilo con el de esta emblemática banda, sorprendiendo a sus seguidores.

Yahaira Plasencia desea colaborar con Corazón Serrano y Pamela Franco

Yahaira Plasencia, también conocida como la 'Patrona de la salsa', continúa explorando nuevas fronteras musicales. Su interés en la cumbia y en una colaboración con Corazón Serrano ha generado una gran expectativa entre sus fanáticos. La idea de mezclar su estilo salsero con el ritmo contagioso de la agrupación de cumbia promete ser una combinación explosiva que podría conquistar a una audiencia aún más amplia.

Además, Plasencia comentó sobre la posibilidad de hacer un dueto con Pamela Franco, conocida por su canción'Dile la verdad'. "¿Por qué no? Estamos para apoyarnos entre artistas", afirmó Yahaira, demostrando su disposición a trabajar en equipo y su compromiso con la unión dentro del ámbito musical peruano.

Yahaira no descarta en hacer colaboraciones. Foto: Composición LR

Yahaira Plasencia recuerda con humor su relación con Jefferson Farfán

La salsera Yahaira Plasencia recordó entre risas su relación con Jefferson Farfán durante una entrevista en América Espectáculos. Al ser consultada sobre si había visto el podcast 'Enfocados', especialmente el episodio en el que Paolo Guerrero bromea sobre su ex pareja con una de sus canciones, Yahaira respondió: "He visto su podcast en TikTok, me salió el episodio con Paolo donde lo molesta". La cantante no pudo contener la risa en el set, especialmente cuando tuvo un lapsus en vivo al cuándo le preguntaron si Farfán y sus amigos eran siempre tan jocosos y 'chacoteros'. "¿A quién he gozado? Al único que he gozado... no, o sea, sé que es divertido, el único Jefferson. Claro, su actitud y todo eso, sé que es divertido. A los demás no los conozco", precisó entre risas.

Además, Yahaira no descartó la posibilidad de participar en el podcast de Jefferson Farfán, 'Enfocados', afirmando: "Negocios son negocios, yo voy al suyo si él va al mío". Esta declaración ha generado interés entre sus seguidores, quienes se encuentran intrigados al ver una posible colaboración entre el exfutbolista y la cantante en el popular programa de YouTube.

