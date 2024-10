Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, informó que envió una notificación al club Cienciano, donde actualmente juega Christian Cueva, para invitar al futbolista a conciliar el régimen de visitas y la pensión alimentaria de los tres hijos que tiene con su aún esposa. No obstante, la respuesta del club de fútbol cusqueño fue sorprendentemente fría, según reveló en el programa de Magaly Medina.

La abogada de Pamela López explicó que, debido a que Christian Cueva bloqueó a su expareja en todos los medios de comunicación personal, se optó por enviarle la invitación a conciliar a través de su chat de WhatsApp, correo electrónico y al Club Cienciano, su actual empleador. Sasieta indicó que esta última acción se tomó con la esperanza de que el equipo intervenga, cumpliendo con su compromiso previo de supervisar la buena conducta del deportista.

El club Cienciano le responde a Pamela López y su abogada Rosario Sasieta

La respuesta del equipo cusqueño fue inesperada y distante, marcando una postura clara en el asunto. En lugar de apoyar la situación, el club Cienciano pidió formalmente que no se le envíen más notificaciones sobre este tema, argumentando que no les compete. En el documento enviado, el equipo señaló: “Cumplimos con devolver la citación dirigida a nuestro jugador Christian Alberto Cueva Bravo, ya que el asunto materia de conciliación no compete a nuestra institución deportiva”.

Además, Cienciano recomendó que futuras notificaciones sean enviadas directamente a la dirección personal de Christian Cueva, la cual está registrada en su ficha de Reniec, subrayando que no tienen injerencia en el caso familiar del futbolista. “Le agradeceremos se sirva abstenerse de dirigir notificaciones a la dirección de mi representado”, concluyó el comunicado del club, dejando en claro que su institución no participará en la disputa legal entre el jugador y su expareja.

Cienciano se había comprometido a supervisar el comportamiento de Christian Cueva

Como se recuerda, tras la denuncia de Pamela López contra Christian Cueva por presunta violencia psicológica y física, el equipo cusqueño decidió separar al futbolista de sus filas. No obstante, pocos días después, el club optó por recontratarlo, comprometiéndose públicamente a acompañarlo en su “proceso de transformación interior” y asegurando que supervisarían rigurosamente cada uno de sus comportamientos.

Cienciano se desliga de problemas legales de Christian Cueva. Foto: Captura ATV

“Hemos tomado la decisión de mantener su contratación, no sin antes haber llegado a un acuerdo que, a partir de la fecha, incluye también el cumplimiento de tareas excepcionales, tales como normas de conducta personal, tratamiento psicológico profesional supervisado por el club, cumplimiento de responsabilidad económica con su familia y la valoración de una oportunidad final para demostrar su compromiso al deporte”, anunciaron en un comunicado, a inicios de septiembre. Sin embargo, la reciente actitud del club al desentenderse del asunto contrasta con estas promesas.

Magaly Medina arremete contra Cienciano

La periodista Magaly Medina no se contuvo al comentar la respuesta del club Cienciano respecto a la notificación enviada por la abogada Rosario Sasieta. En su programa de espectáculos, la conductora arremetió contra los directivos del club por no cumplir la promesa de supervisar las obligaciones familiares de Christian Cueva.

“Qué tal sacada de cuerpo, qué tal lavada de manos del Club Cienciano. Primero lo sacaron por el escándalo y luego le dieron otra oportunidad. ¿Y qué cosas nos dijeron? En un comunicado llorón se comprometieron a exigirle un comportamiento alineado a sus valores y principios”, expresó. La periodista no dudó en calificar la situación como “violencia económica” y recordó que el club se había comprometido a garantizar que el futbolista cumpliera con sus responsabilidades económicas y asistiera a un tratamiento psicológico. “¿Y lo hace? No. ¿Y ahora qué hacen cuando le envían una carta al club recordándole a lo que se comprometieron? ¿Le mochan el sueldo a Christian y se lo dan a ella? No, le dicen que no le envíen más estas notificaciones”, añadió.

Magaly Medina concluyó su crítica subrayando que aquellos que no cumplen sus promesas “no conocen lo que es el honor” y carecen de “caballerosidad”.