'Chica Badabun' deja poco a la imaginación con nueva foto 'hot' [VIDEO]

Lizbeth Rodríguez es una de las conductoras más importantes de América Latina, pues su trabajo en "Badabun" ha logrado situarla como una de las 'influencers' más conocidas no solo de México, sino de Latinoamérica. La actriz tiene más de ocho millones de seguidores en Instagram.

"La vida es bella y hermosa siempre, solo depende de con qué ojos queramos verla. Luchen por su felicidad amigos. Dinámica: comenta amo la vida con todos los emojis que te inspiren felicidad y te sigo", compartió la popular 'Chica Badabun' en Instagram.

Lizbeth Rodríguez en Instagram

'Chica Badabun': Lizbeth Rodríguez sufre infidelidad

Durante una entrevista para la revista TVyNovelas, la popular conductora reveló cómo se enteró que le fueron infiel: "me ha pasado muchas veces, incluso en una ocasión un novio me engañó́ y me di cuenta a los meses que acababa de nacer su bebé; mientras él estaba conmigo, tenía una esposa embarazada.

Han sido muchas, incluso en mi canal, Lizbeth Rodríguez, tengo un vídeo en YouTube con un ex que resultó que me engañó́ con seis, y todo mundo sabe eso porque tiene como 30 millones de vistas", manifestó Lizbeth Rodríguez.

Lizbeth Rodríguez: Tres curiosidades de la 'chica Badabun'

-Llegó a Badabun gracias a su amigo Chinchillas, quien conoció en una obra de teatro. Él les presentó a las cabezas del canal de Youtube.

- Es pareja del 'influencer’ Tavo Betancourt, con quien ha trabajado en el canal de YouTube. "Vamos muy bien, la confianza y la comunicación son clave", reveló la mexicana.

-La conductora de "Exponiendo Infieles" apoya a varias causas dentro de Badabun, como orfanatos, personas en estado de emergencia y animales en peligros de extinción.