Hija de Carmona sufre por no ver feliz a su madre Tula Rodríguez [VIDEO]

La conductora de televisión Tula Rodríguez fue sorprendida por su pequeña hija Valentina en plena celebración por el Día de la Madre. La estrella de América TV se despertó con una caja de regalos que fabricó su pequeña, fruto de su amor con el empresario Javier Carmona. En su cuenta oficial de Instagram mostró la serie de sorpresas que le entregaron en esta fecha especial para muchas mujeres en el país.

Tula Rodríguez comentó en su cuenta de Instagram que tenía en su poder una carta que escribió su hija, en la que mencionaba algunos vales que ella podía canjear en este Día de la Madre. La conductora de "En boca de todos" recibió una serie de acciones que su pequeña iba a hacer para que no haga ningún esfuerzo en este fin de semana.

Mientras leía la carta que le escribió la hija de Javier Carmona, la ex vedette reveló cuál fue el último mensaje que tenía el papel. Ella dijo lo siguiente: "te amo, no sé que hacer para verte feliz". La estrella de televisión no pudo ocultar su emoción tras apreciar la tierna dedicatoria que le hicieron en esta fecha. Valentina no pudo negar su preocupación tras la situación que está atravesando su madre con los herederos del empresario, Tadeo y Lucas Carmona.

La dolorosa etapa que está viviendo Tula Rodríguez con la familia de su esposo Javier Carmona fue presentado en el programa "Magaly TV, la firme", espacio en el que se presentaron pruebas y audios de la abogada de la familia, la cual expresó su preocupación por el pedido de la conductora de televisión, quien pretende tener el control de los bienes de su aún esposo.

Tras la exposición de la demanda, la estrella de América TV hizo un pedido a Magaly Medina para que no vuelva a hablar sobre el caso, hecho que nunca ocurrió, ya que las investigaciones siguieron su curso.

Tula Rodríguez celebra el Día de la Madre