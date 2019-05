Día de la Madre: Gianella Neyra se emociona con sentida carta de su hijo

Gianella Neyra se emocionó al escuchar el rap que su hijo preparó en el marco de el Día de la Madre, que se festeja en distintas instituciones educativas fechas antes de la celebración principal.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores la letra del rap. La pareja de Cristian Rivero se mostró orgullosa de su heredero mayor, porque la emotiva letra reflejó el gran apego y complicidad que ambos mantienen.

"El rap y mi cara de sonsa después de escuchar a mi hijo... Lo comparto para no ahogarme sola con mi baba", fue el epígrafe que la emocionada Gianella Neyra utilizó para el sentido rap de su hijo.

En ese contexto, la actriz de la película "Junto otra vez" grabó un video al interior del centro de estudios de su orgullo (hijo), donde se puede escuchar en voz baja la letra de la emotiva interpretación que hizo aflorar el sentir de madre que tiene la pareja de Cristian Rivero.

"¡Hoy fue un día increíble! Con rap creado solo para mí. Maravillada y agradecida de verlos crecer. Sorprendida día a día (...) No hay mejor regalo que ese... te amo hijo y estoy tremendamente orgullosa de ti", se lee el texto de Gianella Neyra.

En el rap dedicado a la actriz se puede apreciar la siguiente letra: "Lloro, te abrazo y te pido que nunca me dejes (...) Algún día el tiempo me arrebatará lo que más amo y eso me hace sentir demasiado triste. Tengo tanto que agradecer, por eso mamita linda nunca te quiero perder".

Como se recuerda, Gianella Neyra y Cristian Rivero tienen dos menores hijos frutos de su amor. Los actores han preferido mantener en estricta reserva la identidad de sus hijos, quienes a duras penas se les puede ver de espaldas en sus fotos o protegidos por el mismos ángulos de las instantáneas.

Gianella Neyra en el colegio de su hijo mayor