Scarlett Johansson y Justin Timberlake protagonizaron apasionadas escenas [VIDEO]

A Scarlett Johansson se la ha visto en diversas facetas como actriz de Hollywood, quizás el personaje de Marvel 'Black Widow' es el que más fama le ha otorgado. Tras años de carrera, sus fans no sabían que la joven estadounidense protagonizó apasionadas escenas con el cantante Justin Timberlake. En YouTube, el video del encuentro está arrasando a pocos días de estrenarse Avengers 4: Endgame

¿Todavía no has visto el video? Incluso la propia Scarlett Johansson lo dio a conocer a sus seguidores en su red social. El registro donde la actriz de Marvel y Justin Timberlake aparecen fue grabado hace ocho años y es público en internet, pero hasta ahora los fanáticos más curiosos lo han visto.

A inicios de marzo, Scarlett compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías donde aparece en un estado triste sumado a su muerte. En la descripción de las imágenes citó a Justin Timberlake y a la canción “What Goes Around Comes Around”.

Los fans de la popular Viuda Negra lograron encontrar el videoclip de la canción en YouTube y las vistas del material se dispararon por una razón en particular: el personaje de Scarlett Johansson aparecía en escenas íntimas junto al cantante.

En el video de “What Goes Around Comes Around” se ve a la actriz interpretando a una mujer que trabaja en un club nocturno. Lugar donde conoce a 'Justin' y que desencadena una relación apasionada. Sin embargo, la bella joven engaña 'Timberlake' con su socio.

Con este último, la mujer también protagoniza íntimos momentos que luego son descubiertos. Finalmente, el papel de Scarlett sufre un terrible accidente tras ser perseguida en auto por hombre engañado. Hasta ahora, el videoclip en YouTube sobrepasa los 19 millones de reproducciones y 188 mil 'likes'.

Aquí el video de YouTube: