Hermana de Yahaira Plasencia remece Instagram al mostrar de más en polémica foto 

Yahaira Plasencia se ha convertido en uno de los grandes referentes de la sensualidad en Instagram, ya que no duda en paralizar las redes sociales con reveladoras fotos donde luce su cuerpo de infarto en diminutos prendas. Sin embargo, la salsera tendría una gran competencia en su propia casa, ya que su hermana viene ganando más protagonismo en la misma red social.

Se trata de su mánager Silvana Plasencia, quien pese a no pertenecer al ámbito artístico ha logrado amasar a 109 mil seguidores en Instagram, donde coloca fotografías junto a su famosa hermana, pero también reta la censura de la popular red social con sensuales capturas y prendas que seducen a los usuarios.

Pese a las críticas, la hermana de la salsera no duda en lucir reveladores escotes o diminutos vestidos, dejando en claro que está muy feliz con su figura y no duda en mostrarla. "Hermosa", "Igual a la hermana", "Guapísima", son algunos de los comentarios que recibe por parte de sus fieles seguidores, quienes resaltan su sensualidad y confianza que representa.

Como se sabe, Silvana Plasencia trabaja de la mano de su hermana, siendo la encargada de conseguir los contratos y presentaciones donde la popular 'Reina del totó' muestra su talento, y pese a los malos comentarios, continúa como una de las artistas más solicitadas en las discotecas.

Jefferson Farfán habla de Yahaira Plasencia

Tras la ola de rumores sobre la presunta reconciliación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, el jugador de la selección decidió romper su silencio y confesar a su amigo el 'Zorro' Zupe cuál es la actual relación que tiene con la intérprete de salsa, con quien mantuvo un romance hace más de 3 años.

“El día que escuché eso (posible encuentro entre Yahaira Plasencia y Jefferson), lo llamé (a Farfán) y hablamos. Me dijo que estaba harto de que cada vez que ella (Yahaira) viaja a un sitio, lo involucren. Me aseguró que no tiene nada con ella, le creo y espero que sea así”, manifestó el amigo del seleccionado nacional, quien pese a lo dicho, espera que "no tropiece otra vez con la misma piedra".

Actualmente la salsera está centrada en su carrera musical y continúa soltera, pese a ser relacionada con otros personajes de la farándula, como es el caso del bailarín Coto Hernández.