El fallecimiento de Jian Carlos Moscol 'JC' se produjo el 15 de enero de 2026. | Foto: Instagram/Radio Sabrosura Mix Piura

La música peruana vuelve a vestirse de luto. Apenas semanas después de la partida de Dennys Quevedo, fundador de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, se confirma la muerte de Jian Carlos Moscol Castillo 'JC', recordado excantante de Cantaritos de Oro, una agrupación de cumbia emblemática del norte del país. La noticia ha sacudido la escena local y ha generado un profundo pesar entre colegas, seguidores y familiares.

Según medios locales, el fallecimiento de 'JC' se produjo el 15 de enero de 2026 en su vivienda ubicada en el distrito de Castilla, Piura.

Cantaritos de Oro confirma la muerte de Jian Carlos Moscol

La confirmación oficial de la muerte de 'JC' llegó a través de la propia agrupación Cantaritos de Oro, que expresó su dolor en redes sociales ante esta trágica pérdida. "La familia de Cantaritos de Oro expresa su profundo pesar y solidaridad a la familia por el sensible fallecimiento de nuestro querido Jian Carlo Moscol Castillo", señaló la orquesta en Facebook.

El grupo de cumbia norteña también destacó el legado del artista, a quien recordaron con mucho cariño. "Su voz, su talento y los momentos compartidos quedarán por siempre en nuestra historia y en cada canción que nos dejó", se lee en su comunicado. Aunque hasta el cierre de esta edición no se ha revelado la causa del fallecimiento, la noticia se difundió rápidamente en los medios.

El fallecimiento de Jian Carlos Moscol 'JC' se produjo el 15 de enero de 2026. Foto: Facebook/Cantaritos de Oro

¿Quién fue Jian Carlos Moscol, excantante de Cantaritos de Oro?

Jian Carlos Moscol Castillo, conocido como 'JC', fue uno de los intérpretes más recordados de Cantaritos de Oro, agrupación con más de cuatro décadas en la escena musical, fundada en 1978 en Bernal, Piura, por los hermanos Ayala Pingo.

Durante su trayectoria con la agrupación, participó en la interpretación de temas que hoy continúan sonando entre el público, como 'Una copa de vino', 'Busco un amor', 'Por siempre te amaré' y 'Papelito blanco'. Estas canciones consolidaron el prestigio de Moscol en Cantaritos de Oro y lo mantuvieron en el recuerdo de los seguidores, quienes hoy lamentan su pronta partida.