Tini Stoessel: Deja atrás a Violetta por muñeca Moxy

Tini Stoessel es una actriz, cantante y modelo argentina cuya fama traspasó las fronteras, en el 2012, cuando protagonizó ‘Violetta’, el gran éxito televisivo de Disney. La serie tuvo récord de audiencia en América Latina, Italia, España, Francia e Israel y devino en una gira por más de 45 ciudades de 22 países. La serie se emitió en 130 países y fue doblada en 15 idiomas.

Ahora, la actriz y cantante de 22 años se prepara para estar en la pantalla grande, desde el 16 de mayo, en una producción también de Disney, UglyDolls, donde le pondrá la voz a Moxy. Se trata de una muñeca inquieta y curiosa, quien a pesar de pasarla muy bien en Ugly Ville, decide ir al ‘Instituto de la perfección’, para graduarse y así poder ser elegida como peluche de una niña o niño.

Vinculada recientemente a Sebastián Yatra, ella, a través de su agente, pide no se le pregunte por él. Junto al nombre del cantante colombiano, la agente agrega no mencionar, además, a Pepe Barroso (su exnovio) y Lali Espósito. Y que no se le pida su postura frente a temas políticos, sociales.

“Moxy es una líder, muy soñadora que contagia esas ganas de ser feliz todos los días y lucha por lo que desea y cree. El mensaje es que hay que aceptarnos como somos y que la ‘belleza física’ es solo una percepción y que dentro de la imperfección existe lo perfecto”, comenta mediante el hilo telefónico desde Argentina.

“Desde el día 1 lo asumí como un gran reto, ya que no es fácil poner la voz a un dibujo. Podría sonar fácil, pero no lo es. Resultó siendo un aprendizaje y un desafío”, añade.

¿Ha sido fácil desligarte del ‘boom’ que significó ‘Violetta’?

En su momento no sentí lo que significaba en todo nivel ‘Violetta’. Luego, me di cuenta de que fue una locura en mi vida, fueron muchas cosas las que viví, pero soy una convencida de que fue una hermosa etapa de aprendizaje.