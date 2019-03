Katherine Helmond, actriz de '¿Quién manda a quién?', falleció a los 89 años

La actriz estadounidense Katherine Helmond falleció a los 89 años en su casa en Los Ángeles producto de las complicaciones por padecer del mal de Alzheimer.

Helmond es reconocida por sus roles como Mona en la exitosa serie 'Quién Manda a Quién' y Lois Whelan en 'Everyone Loves Raymond', papeles por los que fue siete veces nominada a los premios Emmy.

Además, Katherine Helmond tuvo una extensa carrera en la pantalla grande, donde fue la voz de Lizzie en la saga de Pixar 'Cars', y trabajó en varias cintas de Terry Gilliam como 'Time Bandits', 'Brazil' y 'Pánico y Locura en Las Vegas'.

Katherine Helmond inició su carrera en la actuación a muy temprana edad. Durante su infancia, la estadounidense participó en diversas obras escolares. Cuando Helmond estudiaba la universidad, trabajó en el mantenimiento de un teatro local.

Como actriz de teatro, Helmond debutó con la obra 'As You Like It'. Después de su debut, comenzó a trabajar en Nueva York a lo largo de los años 50's y 60's. En la televisión, Katherine hizo su debut en 1962, pero no alcanzaría la fama hasta los años 70 con la serie 'Soap'.

Luego vendría otro gran éxito con la sitcom 'Who's the Boss?' (1984-1992) ('¿Quién manda a quién?' en Latinoamérica), donde hizo el papel de la alegre y liberal Mona.

Por otro lado, Helmond consiguió una nominación al Tony en 1973 por su actuación en Broadway de la obra de Eugene O'Neill, 'The Great God Brown' (El Gran Dios Brown).

Katherine Helmond en 'Quién Manda a Quién'