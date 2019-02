Grammy 2019: día, hora y canal para ver en vivo el evento musical

¿Cómo ver los Grammy 2019 en vivo? A puertas de celebrarse la fiesta más importante de la música, aquí te compartimos la hora, los canales y toda información relevante para ver los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

La 61 edición de los Grammy se realizará este domingo 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles en California, Estados Unidos.

La gala de los Grammy 2019 reunirá a grandes artistas internacionales de la industria y contará con las actuaciones en vivo de Camila Cabello, Nicky Minaj, Dan + Shay, Post Malone, Shawn Mendes, Janelle Monáe y Kacey Musgraves.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar partirá como favorito con ocho nominaciones seguido de otra figura del hip-hop como el canadiense Drake, que obtuvo siete candidaturas.

Además, la rapera Cardi B es una de las favoritas en llevarse la categoría a 'mejor ábum' por su trabajo en 'Invasion of Privacy', donde se deprende temas importantes como 'Drip' y 'Get up 10'.

Canales para ver los Grammy 2019

La ceremonia oficial será presentada por la cantante Alicia Keys. Los peruanos podremos ver los Grammy 2019 en vivo y con traducción a través de la señal de TNT y TNT Series (Movistar, Claro y DirecTV) a las 8:00 P.M.

Los horarios para ver los Grammy 2019

Perú: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m.

¿Quién conducirá los Grammy 2019?

La cantante Alicia Keys se encargará de conducir la ceremonia de los Grammy 2019. La cantante es conocida en la industria musical por temas como 'You Don't Know My Name' y 'No One'.

La compositora estadounidense es una cantante, actriz y compositora estadounidense de R&B. Ella vendió más de 40 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards.

Los nominados a los Grammy 2019