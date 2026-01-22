Mercado Play, servicio de streaming de Mercado Libre, revela su top de películas del 2025
Con más de 6 millones de espectadores, Mercado Play continúa consolidándose en América Latina. Su catálogo de más de 15.000 horas de contenido se adapta a las preferencias de su audiencia.
Mercado Play, la plataforma de entretenimiento gratuito de Mercado Libre, sigue consolidándose como una de las más elegidas en América Latina, con más de 6 millones de espectadores. Ofrece un amplio catálogo de 2.500 títulos, incluyendo series y películas gratis, disponibles en dispositivos móviles y Smart TVs, recopilando datos de comportamiento de sus audiencias para mejorar la experiencia.
Desde su lanzamiento de la app para Smart TVs en marzo, ha superado los 10 millones de descargas, con Brasil liderando con más de 4 millones. Su consumo sigue destacándose en la región, con un tiempo de visualización 50% mayor en comparación con otros dispositivos. Los usuarios de Mercado Play disfrutan en promedio más de 300 minutos diarios de contenido, con Uruguay a la cabeza, seguido por Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia.
Mercado Play: Perfil del Usuario y Contenidos Más Populares en 2025
En Latinoamérica, más del 17% de los usuarios de Mercado Play prefieren consumir contenido los domingos, destacando un grupo mayoritario de entre 25 y 34 años. Durante sus momentos de consumo, los usuarios optan en su mayoría por películas, con un 60% de preferencia, en comparación con menos del 40% que eligen series. Además, los picos de visualización se dan entre las 20:00 y las 22:00 horas.
Top 5 de películas más vistas en Mercado Play (2025)
- El joven manos de tijera
- Misión rescate
- Spider-Man: Lejos de casa
- La propuesta
- El diablo viste a la moda
Según Pablo García, vicepresidente de Loyalty & Entertainment de Mercado Libre, la plataforma sigue adaptándose a las preferencias de su audiencia, ofreciendo contenidos y formatos que se ajustan a sus hábitos de consumo.
¿Cómo pueden disfrutar de Mercado Play?
La aplicación de Mercado Play ya está disponible para televisores inteligentes con sistemas operativos Samsung (Tizen), LG (webOS), Android TV y Google TV. Para empezar a disfrutar de contenido gratuito, solo sigue estos sencillos pasos.
- Accede a la tienda de aplicaciones de tu Smart TV.
- Busca "Mercado Play".
- Descarga la app y comienza a ver su contenido gratuito.