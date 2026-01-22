HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 22 de enero, según Jhan Sandoval

Este 22 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 22 de enero.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 22 de enero. | Foto: Composición LR

Este jueves 22 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 22 de enero?

Aries

Necesitas que alguien te asesore, pero no puedes acudir a cualquiera por desesperación. Piensa bien y no te precipites. En el amor, si no aprendes a escuchar esa persona podría distanciarse.

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Tauro

Tendrás exigencias tanto de tu grupo laboral como de tus superiores. Necesitas delegar para que puedas avanzar. En el amor, te confunde el comportamiento de esa persona. Pide explicaciones.

Géminis

Ser impaciente y no reflexionar te traería problemas a nivel laboral. Nada se va a acelerar solo porque lo solicites. Investiga a fondo y hallarás los motivos que generan tantas demoras.

Cáncer

No te desgastes tanto y date un tiempo para descansar. Necesitas reponer tus energías si deseas mantener calidad en tu labor. En el amor, evita imponerte, esto traería malestar y discusiones.

Leo

Esa persona con la que te llevas mal se acercará a ti. Haz el esfuerzo de mantener la diplomacia, puesto que si la pierdes habría más conflictos de los que imaginas. No pierdas el control.  

Virgo

Recibirás el apoyo necesario para poder resolver ese problema laboral que has estado enfrentando. En el amor, ya terminó el mal momento. Ambos pondrán de su parte para que todo cambie.

Libra

No es el momento de iniciar ese negocio o dar ese salto a nivel laboral. Sabes que aún no tienes las herramientas ni las bases para poder cambiar tu situación. Espera, no debes de precipitarte.

Escorpio

Culminas labores que han sido muy demandantes. Los resultados serán valorados y compensados de manera justa. En el amor, esa persona mostrará sus sentimientos. Sé más receptivo.

Sagitario

No puedes pasar por alto los consejos que estás recibiendo. Tienes que ser prudente y más cauto en las decisiones que estás por tomar. En el amor, no te alejes sin dar ninguna explicación.

Capricornio

Pensarás en hacer inversiones para mejorar tu situación económica. No tomes decisiones si no estás bien asesorado. En el amor, esa persona no siente tu entrega y podría distanciarse.

Acuario

Ese proyecto que no se ha concretado te genera cierto desaliento. Hoy conversarás con una amistad que te ayudará a recuperar los ánimos y a creer en tu capacidad. Llegan nuevas opciones.

Piscis

Necesitas asesorarte legalmente antes de firmar ese documento. Si pasas por alto algún detalle luego podrías arrepentirte. En el amor, no se permitas abusos. Es hora de establecer los límites.

