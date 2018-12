¿Sin planes para Año Nuevo? Aquí las mejores opciones para despedir el 2018 [FOTOS]

A pocos días de despedir el 2018, miles de hombres y mujeres están planificando cómo recibir el Año Nuevo. Mientras algunas personas están pensando realizar fiestas en sus casas, otras prefieren salir a divertirse fuera ya sea con su pareja, amigos o familiares.

A través de las redes sociales ya se han dado a conocer qué eventos habrá para celebrar el comienzo del 2019. Aquí varias opciones para recibir el Año Nuevo por diversos puntos de la ciudad.

Como todos los años, la Fiesta Blanca traerá artistas internacionales para la llegada del Año Nuevo 2019. En esta cuarta edición que se realizará en Green Arena (Panamericana Sur Km. 29.5), estarán artistas de la talla de Jerry Rivera. Junto al salsero estarán Jonathan Moly, Ricky Luis (ex NKlabe), The Partyband, Abraham y Dj Chapu.

Las entradas para la “Fiesta Blanca 4” ya están a la venta. Pero si deseas obtener un descuento puedes acceder a Cuponidad. S/159.90 cuesta una entrada Vip Stand Up con trago incluido (whisky, ron, tequila, pisco y vodka) hasta las 7:00 a.m.

Si deseas recibir el Año Nuevo a ritmo de salsa una buena opción es el evento llamado “Gran Fiesta de Fin de Año”, donde las estrellas de Puerto Rico, Tony Vega y Willy Gonzales, harán bailar a cientos de personas en Scencia de La Molina (Av. La Molina 1131-1135).

Con la oferta de Cuponidad, los precios varían desde S/ 108 hasta S/ 264 por una entrada. Habrá cotillón de hora loca gratis y corcho libre: una botella de Champagne y uvas. Por cada 4 personas en cualquiera de las categorías.

Si tu deseo es recibir el Año Nuevo de forma jocosa, el show de Los Rabanes es una buena opción. La banda será la protagonista de la “Fiesta Dorada”, evento que se realizará el lunes 31 de diciembre, a partir de las 10:00 p.m., en el centro de convenciones Cocos (Av. Arequipa 1530 Lince). El encargado de animar la fiesta es Dj Gary. Habrá cotillón y corcho libre en chamgpane.

Para la “Fiesta Dorada con Los Rabanes" también hay descuentos con Cuponidad. Los interesados tienen dos opciones de pago: S/ 69.90 por 1 entrada a zona Preferencial (Barra Libre: Whisky - Ron - pisco - vodka) o S/ 69.90 por 1 entrada a zona Super Vip (Barra Libre: Ron - Pisco - Vodka- Tequila - Jagger) + (Corcho Libre: 1 Botella por persona).

Dos de las grandes agrupaciones de la cumbia, Agua Marina y Grupo 5, se juntarán para recibir el Año Nuevo 2019 en la explanada de Plaza Norte. Debido a que la canción “Tu traición” superó los 50 millones de reproducciones en Youtube, el grupo que lidera Pepe Quiroga prometió un concierto de lujo este 31 de diciembre.

Esa misma noche, pero en otro punto de Lima, se realizará la “Fiesta Medellín en el Sur chico” con 3 artistas Intencionales: Los Titanes De Colombia, Bacanos (Venezuela) y Andres Rey.

Este evento que también tendrá todo incluido (Whisky, Ron, Vodka y Pisco) se realizará el lunes 31 de diciembre desde las 09:30 p.m. en la Antigua Panamericana Sur 41.5 - Punta Hermosa.

¿La Fiesta Medellín también tiene descuentos? Sí, y la entrada más cómoda está S/ 49.00 (entrada VIP). La Super Vip está a S/ 79.

El Año Nuevo también es motivo para celebrar con la música que más te gusta. Si eres amante de la cultura asiática, una buena opción es la “Fiesta Arábica Fiesta Arábica Año Nuevo 2019 – La Noche de Emir” que se realizará en Casa Blanca - Villa Verde (alt. Km 19,9 Panamericana Sur, entrada Playa Venecia).

Para despedir el 2018 en este evento que incluye cotillón temático, zonas ambientadas y servicio gratuito de buses en 4 zonas estratégicas de Lima los encargados serán Dj JJ y JJ Vereau, quienes prometen hacer bailar hasta el amanecer con la más rica pachanga y música variada del momento.



Esta fiesta árabe también incluye bebidas como Jw Swing, Jw Johnnie Walker Blue Label, Platinum, Golden Y Black Label, Champagne Ricadonna, Ron Captain Morgan, Vodka Smirnoff; además de mesa de quesos y frutas tropicales en zona lounge, servicio de mozos, seguridad y show temático con baile árabe.

Para alegría del bolsillo, esta fiesta también tiene descuentos en Cuponidad. Puedes elegir entre sus tres opciones:S/ 93 en vez de S/ 155 por 1 entrada Stand Up, S/ 184 en vez de S/ 310 por 2 entradas Stand Up o S/ 364 en vez de S/ 620 por 4 entradas Stand Up.

Óscar Quezada & Los Titanes de Colombia compartirá escenario con Son Tentación y Hermanos Cartagena en el ‘Fiestón de Año Nuevo’, a ritmo de salsa, en la discoteca Kímbara VIP Av. Pettit Thours 2481, Lince.



Habrá cena, cotillón y champagne de cortesía. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro y en la boletería del local.

Entre los eventos programados para esa fecha se encuentra el show denominado “Fiesta + Colors”. Este nuevo concepto de diversión se realizará este lunes 31 de diciembre y reunirá a varios de los artistas nacionales e internacionales más populares del momento en el Lawn Tennis de Jesús María.

Las estrellas internacionales Trebol Clan y RKM & KEN Y llegarán a Lima desde Puerto Rico para mostrar lo mejor de la música urbana nacida en esas tierras, considerada como matriz del género. Por el lado de Perú, Deyvis Orosco, La Gran Orquesta Internacional, Leslie Shaw, Kalé, Son Tentación, César Vega, Yahaira Plasencia y Josimar y su Yambú harán bailar a miles por Año Nuevo.

Aparte de su cartel de figuras, el evento también ofrecerá variedad de comidas, bebidas, entre otros. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.



Y como era de esperar, El Huaralino ofrecerá un show por Año Nuevo denominado “El bailetonazo San Juanero”. Entre las agrupaciones más importantes de la cumbia peruana figuran Sensual Karicia, Zafiro Sensual, Corazón Sensual. Las damas ingresan por S/ 10 hasta las 9 p.m.

Los que viven en San Juan de Lurigancho, una buena opción para despedir el 2018 y darle la bienvenida al 2019 de la mejor manera es el “Super Fiestón de Año Nuevo” que se realizará en Crucero del amor (Av. Wiesse paradero San Carlos). En este evento estarán los grupos Son de Ríos, Sensual Karicia y String Karma. Las entradas costarán S/ 10 hasta las 8 p.m.

Fiestas de fin de año 2018: más opciones:



- Show artístico en la Asociación Mutual Progresista María Magdalena de Tintay en VMT desde las 7:00 p.m. del lunes 31 hasta las 2:00 a.m.



- Pasacalle de fin de año en la parroquia San Miguel Arcángel de San Juan de Lurigancho desde las 8:00 p.m. del lunes 31 hasta la 1:00 a.m.



- Caravana por fin de año en el frontis de la parroquia San Francisco de Paula en Rímac desde las 8:00 p.m. del lunes 31 hasta la 1:00 a.m.



- Caravana por fin de año en el frontis de la Universidad César Vallejo en San Juan de Lurigancho desde las 8:00 p.m. del 31 de diciembre hasta la 1:00 a.m.



- Fiesta costumbrista en El Pollito Coloso Yawar Plaza en Villa María del Triunfo desde las 9:00 a.m. del lunes 1 de enero hasta las 11:00 p.m.