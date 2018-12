Kim Kardashian encara a rapero Drake tras amenazas a su familia [FOTOS]

La socialité Kim Kardashian se pronunció en Twitter ante los mensajes que su esposo, el rapero Kanye West, responde a Drake, quien aparentemente "enviara una solicitud de autorización de derechos para usar la canción Say Wthat´s Real, tema musical publicado en 2009, en la que el canadiense usaba el sample de una canción de West, Say You Will.

La pareja de la protagonista del reality Keeping Up with the Kardashian respondió compartiendo una captura de pantalla de la conversación con el productor de Free y escribió: "Esto demuestra que es una mier*** y más falso que wrestling".

Kanye West también aseguró en otro tuit, que Drake le ha ido con amenazas, no solo contra él, sino también contra su familia. "Drake me llamó amenazándome", escribió en la citada red social.

Motivo por el cual, luego motivo por el cual el esposo de Kim Kardashian hizo una gran advertencia al canadiense. "Si algo le pasa a mi familia, tú serás el primer responsable sospechoso".

Ante esta pelea en las redes sociales, también ha intervenido la empresaria estadounidense Kim Kardashian, quien no dudó en dirigirse directamente a Drake vía Twitter y defender a su esposo Kanye West.

"Nunca amenaces a mi marido. Mi esposo es la persona más brillante y genial que conozco. Ha roto muchos límites en la música, escenografía, moda y cultura, y seguirá cambiando el mundo", escribió la protagonista del reality Keeping Up with the Kardashian en la citada red social.

Rapero Kanye West en Twitter

Kim Kardashian defiende a su esposo en Twitter

Tema "Say What's Real" de Drake y Kanye West lanzado en el 2009