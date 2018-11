Miss Universo 2018: Tras críticas ¿Valeria Morales y Ángela Ponce compartirán cuarto?

A días de iniciarse el Miss Universo 2018, las candidatas de todo el mundo comienzan a llegar a la sede central del evento. Para este año, la organización decidió elegir la ciudad de Bangkok, Tailandia, para poder elegir a la ganadora del certamen.

Como se sabe, el próximo 17 de diciembre se dará a conocer el nombre de la nueva mujer más bella del Universo, teniendo desde ahora a varias favoritas. Pero como no todo es belleza en el concurso, desde hace unos días los entre dichos entre dos candidatas se han llevado toda la atención de los cibernautas, hablamos de las representantes de España, Ángela Ponce y de Colombia, Valeria Morales.

Tras los fuertes entre dichos, todo indicaría que Valeria Morales y Ángela Ponce estarían compartiendo habitación en Bangkok,Tailandia. De acuerdo con la prensa local, las jóvenes modelo serían compañeras de habitación durante los días previos al certamen.

Lo cierto es que una de las participantes que ha generado mayor expectativa en el Miss Universo 2018 es Ángela Ponce y quien tras su designación como Miss España tiene al mundo de cabeza, pues muchos la dan como una de las posibles finalistas. Ponce se presentó a su concurso local y reveló que es una mujer transexual.

Otra de las representantes que se hizo sentir y luego que se conociera que Miss España es la primera mujer trans en participar en un certamen de belleza fue Miss Colombia, Valeria Morales.

Como se recuerda, Valeria Morales dividió a los cibernautas tras unas declaraciones que dio a la prensa. En aquella oportunidad dijo que “el reino de la belleza, como el de Miss Universo, es para mujeres que nacieron mujeres y creo que para ella también sería una desventaja. Creo que hay que respetarla, pero no compartirla”.

Pero Ángela Ponce no se quedaría callada y respondería con todo a Miss Colombia junto con el resto de sus detractores. “Yo tengo derecho a estar ahí. Las bases de Miss Universo me admiten. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, nunca lo fui, soy una mujer con una característica diferente y creo que eso nos suma, nunca nos va a restar”, explicó Miss España.



Ángela Ponce, Miss Universo España