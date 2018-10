Emilia Clarke 'decepciona' a fans con irreconocible apariencia [FOTO]

La actriz Emilia Clarke, recordada por su papel de Daenerys Targaryen en 'The Game of Thrones', literalmente decepcionó a sus millones de fans tras publicar una fotografía en su perfil autorizado de Instagram.

¿Qué le pasó? Emilia Clarke se mostró casi irreconocible por su aspecto demacrado y un look ajeno a ella. Tras la publicación, diversos usuarios de las redes sociales se mostraron perplejos al ver la imagen de la conocida actriz de la serie de ciencia ficción de HBO.

En la instantánea se puede observar a Emilia Clarke con mirada perdida, el cabello totalmente maltratado y el semblante poco vivaz, aspecto que ha generado más de una reacción en redes sociales e incluso usuarios de Twitter le han comparado con el look del colombiano Maluma.

"En esta foto estoy enferma como un perro, pero las locas y locas habilidades de Jenny y Kate, incluso me hacen cuestionarme qué tan alta era la fiebre ... (Para verdades, no me veo así cuando estoy enferma ) Estoy tan sobre la luna por la noche que hizo que mi corazón bajo el clima se acelerara aún más aferrándome a un gran premio", escribió Emilia Clarke como descripción de la fotografía.

"Tu mirada se ve ida", "¿Eres tú?", "¿Qué te pasó?", "No sé si esto ya lo vi antes, ¿Maluma se copió tu look?", "Eres hermosa Emilia Clarke, pero creo que el fenómeno Maluma se pasó", "Esto no es real, ¿qué te pasó?", se leen algunos comentarios que le dejaron a Emilika Clarke en Instagram.

Emilia Clarke generó diversas reacciones en redes sociales



(Foto: Instagram)