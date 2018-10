Dorita Orbegoso confirma embarazo y revelan quién es el padre de su primer hijo

Luego de que Ricardo Rondón asegura en el programa ‘En boca de todos’ que la modelo peruana Dorita Orbegoso se encuentra en la dulce espera, la bailarina peruana dejó un revelador mensaje en Facebook con el que confirmaría su embarazo.

Sin dar mayores detalles, Dorita Orbegoso, conocida como la 'Karol G peruana', sorprendió con un mensaje en Facebook para reiterar su retiro de las pasarelas. Además manifestó que está en su mejor momento.

“Desde hace un mes decidí no hacer más desfiles ni presentarme en discotecas. Estoy en la mejor etapa de mi vida, creciendo, mejorando y aprendiendo. Me apasiona mucha la conducción y continúo preparándome para ser la mejor. Estoy en el mejor momento de mi vida y disfrutando cada oportunidad que Dios me da”, manifestó Dorita Orbegoso en su cuenta personal de Facebook.

Según un amigo cercano a Dorita Orbegoso, la modelo atraviesa uno de sus mejores momentos, debido a que cumplirá uno de sus más anhelados sueños: convertirse en madre.

Se sabe que su primer bebé es fruto de la actual relación que tiene con su novio, un próspero empresario aún no identificado, con quien lleva más de tres años de relación.

Dorita Orbegoso, de 31 años, al parecer ya tiene tres meses de embarazo y esperó pasar la etapa de riesgo para confirmar la buena nueva a sus familiares y amigos cercanos. “Me siento una mujer bendecida por el regalo que tanto pedí y que Dios me manda”, expresó la bailarina cuando dio la noticia.

La expareja del cantante Luigui Carbajal no ha dejado de ir a sus consultas. Incluso la mañana del martes fue vista en una conocida clínica de Lima, donde asistió para seguir con sus controles de embarazo.



Por otro lado, el allegado a Dorita Orbegoso reveló que la exparticipante de ‘Combate’ se encuentra muy feliz con su embarazo que fue planeado con su pareja. “Dorita está pasando por la mejor etapa de su vida y ha comentado a su entorno que se siente una mujer bendecida, pues ella anhelaba mucho convertirse en mamá. Su embarazo fue planeado, ella sabía la noticia desde las primeras semanas, pero no la comentó a nadie, porque quería esperar que pasen los primeros tres meses que son difíciles en toda gestación”, precisó el amigo.