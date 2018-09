Manuel Liendo Rázuri revela que famoso actor lo grabó cuando protagonizaron altercado

Manuel Liendo Rázuri sigue defendiéndose en las pantallas chicas. Luego de dar su versión y lanzar polémicas declaraciones en el programa de Beto Ortiz, el señor se presentó en el programa ‘Válgame Dios’ para dar más detalles del día que tuvo un altercado con un hombre a quien insultó, escupió y amenazó con una pistola.

Liendo Rázuri aseguró que fue el actor peruano Renato Bonifaz fue la persona con la que protagonizó un altercado en una calle de San Isidro el pasado viernes 21 de septiembre, cuando conducía su automóvil BMW.

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa, le mostraron una imagen de Renato Bonifaz y el polémico anciano se reafirmó que el actor lo grabó y presuntamente fue quien viralizó el video en las redes sociales.

El señor Manuel también aseguró que ahora está siendo víctima de amenazas. Al ser consultado sobre tales acusaciones, el actor Renato Bonifaz negó esta versión.

En una reciente entrevista con el noticiero '24 Horas', Renato Bonifaz descartó ser la persona que grabó el violento accionar de Manuel Liendo Rázuri hace unos días en San Isidro.



Bonifaz pidió Manuel Liendo que se retracte y que se dé cuenta que no fue él la persona con la que protagonizó un enfrentamiento en la vía pública. “Yo le pido al señor que se rectifique, que me vea la cara y se cuenta que no soy yo. Yo no he estado en San Isidro ese viernes, estuve en Chacarilla”, dijo para las cámaras de Panamericana Televisión.

Por otro lado, el artista peruano indicó que si bien ha recibido muchos elogios por supuestamente haber grabado al sujeto, Bonifaz aseguró que viene recibiendo insultos en sus redes sociales “por qué me meto con un anciano y que si soy tan machito, que dé la cara”. “Si fuera yo, lo diría, no tengo ningún problema. Creo que este tipo de cosas hay que denunciarlas”, añadió.

El artista peruano culminó su descargo reafirmándose que nada justifica que Manuel Liendo Rázuri haya amenazado a alguien con un arma de fuego, pero negó que se haya tratado de una emboscada política pues no se prestaría para realizar ese tipo de actos. “No lo necesito, vivo tranquilo, nada más lejano de la realidad”, concluyó.