Tilsa Lozano: "Me solidarizo con todas las mujeres que han sufrido un engaño"

La entrevista de Tilsa Lozano en el programa 'Válgame Dios' sigue dando de qué hablar. Esta vez la exintegrante de "Las Vengadoras" dio detalles de su pasado con el futbolista Juan Manuel Vargas y se solidarizó con las mujeres que alguna vez fueron engañadas.

"Yo me solidarizo con todas las mujeres que han sufrido un engaño alguna vez porque duele. Hay mujeres que perdonan como hay mujeres que no. Mujeres que prefieren seguir con esa persona y volverse loca... o personas que tienen la capacidad de perdonar y las admiro...creo que no todas las personas somos iguales", señaló Tilsa.

Además, Tilsa Lozano fue clara al señalar que también fue engañada cuando tenía un romance con Juan Manuel Vargas, pareja y padre de los hijos de Blanca Rodríguez.

"Yo no era la única mujer engañada. Creo que ahí hubo dos mujeres perjudicadas. A dos personas le mintieron, a dos personas le engañaron", sentenció la modelo.

Por otro lado, Lozano se refirió a los comentarios del público en redes sociales y señaló que la situación que está viviendo (por las controversiales imágenes de su pareja Miguel Hidalgo) es incomparable a lo que vivió en el pasado.

"Hoy soy una mujer que tiene una familia y que se toma las cosas con calma, que respira y evalúa. En su momento habré sufrido y pataleado, pero es insignificante e incomparable con lo de ahora", declaró.

"Me da risa y pena en realidad porque cada vez que yo pongo algo sobre superación o cosas malas que pasan en la vida. Todo lo quieren relacionar a eso (a su romance con Juan Manuel Vargas). He pasado muchas cosas. Yo tengo 35 años y mi vida no gira alrededor de eso", finalizó.

Sobre el ampay de la pareja de Tilsa Lozano

El programa 'Válgame Dios' mostró imágenes que comprometen a la pareja sentimental y padre de los hijos de la ex 'Vengadora' Tilsa Lozano. Según se puede ver en el video presentado por el programa de entretenimiento de Latina, Miguel Hidalgo se encuentra en una discoteca con amigos y amigas, pero lo que más llamó la atención fue su acercamiento y confianza con una de ellas.

Así es, Miguel Hidalgo se encontraba en un lugar público y se dejó ver muy cariñoso con misteriosa mujer. Las imágenes muestran a la pareja de Tilsa Lozano muy contento junto a sus amigas, pero tuvo un especial acercamiento con una de ellas.

La reportera de la nota informó que las imágenes fueron grababas el sábado 4 de agosto, cuando Tilsa Lozano tenía semanas de haber dado a luz a su segundo hijo Massimo.