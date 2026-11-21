¿Quién es Valentina Andreón, la peruana que nos representará en el Miss International 2026? Valentina Andreón Dal Toso, modelo y deportista peruana de 20 años, representará al Perú. La joven espera vivir una experiencia única en Japón como Miss International Perú.

La 64.ª edición del Miss International con Valentina Andreon se llevará a cabo el 25 de noviembre en el Tokyo Dome City Hall, Tokio.

La 64.ª edición del Miss International con Valentina Andreon se llevará a cabo el 25 de noviembre en el Tokyo Dome City Hall, Tokio. Fotos: Instagram.

La edición 64.ª del Miss International se realizará este miércoles 25 de noviembre en el Tokyo Dome City Hall de Shibuya, Tokio, Japón. Unas 72 delegadas de distintos países y territorios autónomos darán lo mejor de sí en este certamen de belleza que se caracteriza por dar mayor protagonismo a las entrevistas en el escenario y a las iniciativas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Miss International 2026, que llega con importantes cambios en su formato, como el reemplazo del tradicional desfile en traje de baño por una presentación con ropa deportiva, tiene entre sus participantes a Valentina Andreón Dal Toso, quien representa al Perú en el certamen que se realiza en Japón, donde la colombiana Catalina Duque coronará a su sucesora.

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¿Quién es Valentina Andreón, la peruana en el Miss International 2026?

Valentina Andreón Dal Toso es una joven modelo, deportista y reina de belleza peruana de 20 años, natural de Trujillo, en la región La Libertad. Además de su trayectoria en el básquetbol, destaca por su imponente estatura de aproximadamente 1,85 metros.

Su incursión en los certámenes de belleza comenzó a temprana edad, cuando consiguió títulos como Reina Adolescente La Libertad 2022 y Miss Teen Universal Perú 2023. Posteriormente, alcanzó el puesto de segunda finalista en el Miss Teen Universal 2024.

En 2026, su carrera en los concursos de belleza dio un importante salto tras obtener la corona de Miss Perú La Pre La Libertad 2026. Más adelante, fue elegida Miss Perú International 2026, título que le otorgó la oportunidad de representar al Perú en el prestigioso certamen Miss International, celebrado en Japón.

"Estoy más que emocionada y sumamente feliz de estar finalmente aquí, lista para vivir esta hermosa experiencia como Miss International Perú. Comienza un nuevo capítulo, lleno de sueños, emociones, nuevas amistades y muchísimos momentos que llevaré conmigo para siempre", manifestó Valentina a su llegada a Japón.