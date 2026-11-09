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Salsero ‘Ponchito’ Zepeda sorprende con su versión del tema ‘El triste’: “Simplemente emocionado”

Tras 18 años de trayectoria y tres como solista, 'Ponchito' Zepeda busca consolidar su carrera en la salsa romántica peruana, apoyado por su gira de promoción en medios locales.


'Ponchito' Zepeda se encuentra consolidando su éxito en Lima y el Callao.
'Ponchito' Zepeda se encuentra consolidando su éxito en Lima y el Callao.Foto: difusión.
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Alfonso Zepeda, reconocido en el ámbito artístico como 'Ponchito' Zepeda, se encuentra consolidando su éxito en Lima y el Callao gracias al estilo único y la emotividad que transmite en cada tema. El intérprete de raíces peruano-mexicanas, quien suma 18 años de trayectoria dentro de la industria musical y tres en su etapa como solista, acaba de estrenar su versión en salsa de 'El triste', dándole un toque personal a la célebre canción que hizo famoso José José.

“Simplemente emocionado, agradecido con Dios y la vida”, manifestó 'Ponchito' Zepeda' en redes sociales al ver el apoyo de su nueva canción. “Seguimos disfrutando el proceso de la mano de Dios”, añadió en otra publicación.

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Con el estreno de 'El triste', el exponente salsero busca extender la llegada de su trabajo a escala nacional y hacerse un espacio entre los referentes principales de la salsa en el Perú. Esta nueva producción está respaldada por su gira inicial de promoción en cadenas de televisión y emisoras radiales, mediante la cual pretende cautivar a nuevos oyentes y expandir el alcance de la interpretación que ya se volvió entrañable en el Callao.

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'Ponchito' Zepeda busca triunfar en Perú

Previo a su establecimiento en territorio peruano, Ponchito construyó parte de su recorrido profesional en México cantando salsa y cumbia. Al arribar al país, halló en el primer puerto el lugar ideal para posicionarse dentro del género de la salsa romántica. A partir de ese momento, el vínculo estrecho que formó con el público chalaco resultó fundamental para el desarrollo de su propuesta musical.

El constante llamado para presentarse en locales nocturnos y celebraciones privadas tanto en la capital como en el Callao y diversos departamentos demuestra su consolidación sobre los escenarios.

En su lista de éxitos más solicitados sobresalen composiciones como 'Dónde estarás', 'Quiero morir en tu piel', 'Luna negra', 'Amor eterno' y 'Caricias prohibidas', además del tema preferido de sus seguidores, 'Un hombre busca una mujer'. A través de este repertorio, el artista fusiona el lirismo apasionado con una potencia vocal capaz de poner a bailar y cantar a los asistentes en cada show.

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