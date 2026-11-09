Salsero ‘Ponchito’ Zepeda sorprende con su versión del tema ‘El triste’: “Simplemente emocionado”

Alfonso Zepeda, reconocido en el ámbito artístico como 'Ponchito' Zepeda, se encuentra consolidando su éxito en Lima y el Callao gracias al estilo único y la emotividad que transmite en cada tema. El intérprete de raíces peruano-mexicanas, quien suma 18 años de trayectoria dentro de la industria musical y tres en su etapa como solista, acaba de estrenar su versión en salsa de 'El triste', dándole un toque personal a la célebre canción que hizo famoso José José.

“Simplemente emocionado, agradecido con Dios y la vida”, manifestó 'Ponchito' Zepeda' en redes sociales al ver el apoyo de su nueva canción. “Seguimos disfrutando el proceso de la mano de Dios”, añadió en otra publicación.

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Con el estreno de 'El triste', el exponente salsero busca extender la llegada de su trabajo a escala nacional y hacerse un espacio entre los referentes principales de la salsa en el Perú. Esta nueva producción está respaldada por su gira inicial de promoción en cadenas de televisión y emisoras radiales, mediante la cual pretende cautivar a nuevos oyentes y expandir el alcance de la interpretación que ya se volvió entrañable en el Callao.

'Ponchito' Zepeda busca triunfar en Perú

Previo a su establecimiento en territorio peruano, Ponchito construyó parte de su recorrido profesional en México cantando salsa y cumbia. Al arribar al país, halló en el primer puerto el lugar ideal para posicionarse dentro del género de la salsa romántica. A partir de ese momento, el vínculo estrecho que formó con el público chalaco resultó fundamental para el desarrollo de su propuesta musical.

El constante llamado para presentarse en locales nocturnos y celebraciones privadas tanto en la capital como en el Callao y diversos departamentos demuestra su consolidación sobre los escenarios.

En su lista de éxitos más solicitados sobresalen composiciones como 'Dónde estarás', 'Quiero morir en tu piel', 'Luna negra', 'Amor eterno' y 'Caricias prohibidas', además del tema preferido de sus seguidores, 'Un hombre busca una mujer'. A través de este repertorio, el artista fusiona el lirismo apasionado con una potencia vocal capaz de poner a bailar y cantar a los asistentes en cada show.