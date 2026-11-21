Miss Universo 2026: Luren Márquez deslumbra a nivel internacional con ‘Oasis de Ica’, el traje típico creado por Beto Pinedo Luren Márquez, la Miss Perú 2026, brilló en el Miss Universo con el traje típico 'Oasis de Ica', una obra de Beto Pinedo inspirada en la Huacachina, las Líneas de Nasca y la Vendimia.

Luren Márquez captó todas las miradas en el Miss Universo 2026 al lucir 'Oasis de Ica', la propuesta elegida por la Organización Miss Perú para la competencia de traje típico. La pieza fue creada por el diseñador peruano Beto Pinedo, conocido como 'El Genio de Altomayo', quien volvió a llevar las expresiones culturales del país a un escenario internacional.

Más allá de su impacto visual, el atuendo busca proyectar las tradiciones peruanas junto a su historia ante millones de espectadores alrededor del mundo. Con esta presentación, la representante nacional llevó el nombre del país y sus costumbres a lo más alto del certamen mundial de belleza.

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¿Qué representa 'Oasis de Ica'? Los detalles de la Huacachina, las Líneas de Nasca y la Vendimia

Inspirado en la Huacachina, el traje típico rinde tributo a la región de Ica, un territorio donde convergen el desierto, parte del patrimonio histórico peruano y la tradición vitivinícola. El diseño busca simbolizar, según su creador, la identidad de una tierra capaz de florecer incluso en medio de las condiciones más adversas.

En cuanto a su estética, la obra busca evocar por su estructura dorada al sol sobre las dunas iqueñas e incorpora también referencias a las Líneas de Nasca. Asimismo, los racimos de uvas junto a las tonalidades moradas homenajean a la tradicional Vendimia, mientras que los detalles en azul representan el agua y la vida que brotan del emblemático oasis iqueño.

Vista completa del traje modelado por Lauren Márquez en el Miss Perú 2026. Composición LR.

Los detalles detrás de la confección del traje típico de Luren Márquez

La elaboración de la prenda demandó aproximadamente un mes de trabajo continuo, que estuvo a cargo de un equipo de tres personas, liderado por Beto Pinedo junto a dos asistentes. Cada detalle fue trabajado a mano mediante técnicas de bordado con cristales junto a pedrería, además de modelado, pintura y ensamblaje artesanal.

Uno de los mayores atractivos del diseño es su imponente capa, equipada con un mecanismo de apertura y cierre que transforma la silueta del vestuario en pleno escenario. Aunque la creación completa pesa alrededor de 15 kilogramos, su estructura fue diseñada estratégicamente para que la compatriota soporte sobre su cuerpo cerca de cinco kilogramos.