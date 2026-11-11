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Brunella Torpoco le responde con todo a Laura Mau tras acusarla de pagar por su trofeo en los Premios HEAT 2026: “Está denigrando a una mujer”

La salsera Brunella Torpoco expresa su indignación ante los insultos de Laura Mau, afirmando que no se trata de críticas constructivas, sino de denigrar su trabajo y el de sus colegas en la salsa.


Brunella Torpoco asegura que no colaborará con Laura Mau, prefiriendo evitar conflictos y centrarse en su carrera artística.
Brunella Torpoco asegura que no colaborará con Laura Mau, prefiriendo evitar conflictos y centrarse en su carrera artística.Foto: Instagram/captura Youtube.
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Brunella Torpoco atraviesa un buen momento en su carrera. Tras ganar su primer trofeo internacional en los Premios HEAT 2024 y en medio de las celebraciones por su aniversario junto a La India, la salsera vio opacada su felicidad con las recientes declaraciones de Laura Mau, quien aseguró que la chalaca pagó para ganar su galardón que recibió en México, el pasado jueves 5 de noviembre.

"Ganó pagando su premio. Otra que no canta ni arroz con leche. Esto sí es el colmo, da vergüenza. La mafia de la televisión a nivel nacional e internacional son como los concursos de belleza: la más fea gana pagando su plata. La garganta la tiene jodida la Reina del cover", manifestó Laura Mau en sus redes sociales.

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Salsera Laura Mau afirma que Brunella Torpoco pagó para ganar en los Premios HEAT 2026: “No canta ni arroz con leche”

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Brunella Torpoco se indigna por comentario de Laura Mau

Brunella Torpoco, quien tendrá a varios artistas en su aniversario del 27 de noviembre, expresó su molestia de que le den pantalla a Laura Mau no porque cuestione su carrera, sino porque supuestamente la ha insultado a nivel nacional.

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"Le dan vitrina a una señora que no está dando una crítica constructiva, sino que está denigrando el trabajo de una persona, denigrando a una mujer. No solo está diciendo de que me regalaron ese premio y que yo pagué por ese premio, sino que me está insultando de una manera no dable", manifestó en una entrevista el martes 10 de noviembre.

Según Brunella Torpoco, Laura Mau no solo ha sido dura con ella, sino también con sus otras colegas quienes buscan ganarse un espacio en la salsa. "Cuando alguien progresa, se lleva un triunfo o cuando alguien progresa, sale a criticar a mis compañeras también. En este caso, no solo a mí, sino también ha criticado a Kate (Candela) y a Grupo 5", indicó.

Al ser consultada sobre si haría una colaboración con Laura Mau, la artista del Callao lo descartó rotundamente. "No, porque yo soy una persona que evito muchos problemas y muchos conflictos. No me rodeo de personas que me hacen daño", concluyó.

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