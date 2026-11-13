Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Entretenimiento

Combinación de La Habana celebra sus 21 años en Lima con artistas nacionales e internacionales: fecha, lugar, invitados y entradas para el show

Los asistentes disfrutarán de un repertorio lleno de éxitos como 'Este año no' y el icónico mix 'Qué más pues'. La celebración promete una velada inolvidable con reconocidos exponentes del género.

Combinación de La Habana celebra 21 años ininterrumpidos de música con un evento multitudinario el 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde.
Combinación de La Habana celebra 21 años ininterrumpidos de música con un evento multitudinario el 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde.Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

Combinación de La Habana celebra 21 años de carrera musical ininterrumpida sobre los escenarios y, para festejarlo por todo lo alto, organiza un evento multitudinario junto a una destacada cartelera de invitados nacionales e internacionales. El encuentro se llevará a cabo este sábado 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde.

En este magno espectáculo a orillas del mar, la audiencia gozará y bailará de inicio a fin al ritmo del catálogo más enérgico y popular de Combinación de La Habana, que tiene entre sus filas a Paul Michael. El festejo incluirá sus temas más sonados en emisoras locales y servicios de streaming, entre ellos 'Este año no', 'Atea', 'Así soy yo', 'La criolla', 'Amigos con derecho / Taki Taki', su icónico mix 'Qué más pues – No me conoce – 11 P.M.', la adaptación salsera de 'Hawái, Señora' y el clásico 'La peruana', sumados a aquellas canciones fundamentales de sus primeros años.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

¡Es oficial! Don Omar confirma su llegada a Lima para el 2027: “¡Qué bonito anunciar nuestro regreso a Latinoamérica!”

lr.pe

Combinación de La Habana tendrá artistas invitados

La agrupación, que fusiona raíces cubanas con identidad peruana, ha diseñado un espectáculo memorable para sus miles de fanáticos. A este aniversario se unen Lennox y el dúo J King & Maximan, acompañados por reconocidas figuras del género salsero y urbano tales como Charanga Habanera, César Vega, Mawell, Josimar, Son Tentación, Kate Candela y Amy Gutiérrez.

LR Focus
Las entradas pueden adquirirse con un 30% de descuento en Teleticket durante la preventa del 13 al 15 de noviembre.

Las entradas pueden adquirirse con un 30% de descuento en Teleticket durante la preventa del 13 al 15 de noviembre.

Al evento programado para el sábado 19 de diciembre también se suman Masiel Málaga, Jeinson Manuel, Barrio Fino, Zaperoko, N'Samble y Brunella Torpoco, quien mandó carta notarial a Laura Mau. Todos ellos compartirán una misma tarima con el objetivo de poner a gozar y bailar a los asistentes durante una velada que se perfila como inolvidable.

Puedes ver

Servando y Florentino en Lima 2027: fecha, lugar y entradas para el concierto del dúo venezolano

lr.pe

Entradas para el aniversario de Combinación de La Habana

Los boletos para el aniversario de Combinación de La Habana en la Explanada de la Costa Verde podrán adquirirse a través de Teleticket con una rebaja del 30% utilizando cualquier método de pago durante la etapa de preventa, vigente del 13 al 15 de noviembre.

Respaldada por un recorrido imparable y el afecto de los peruanos ganado desde su arribo al territorio nacional hace más de diez años, la banda creada y liderada por Gerson Valdés se ha posicionado entre las agrupaciones cubanas con mayor acogida y prestigio en el país. Su propuesta renovada y vibrante, sumada a su talento para integrar la timba cubana con las tendencias sonoras actuales, los llevó a liderar las emisoras radiales, conciertos y celebraciones de todo el Perú, y transformó a esta nación en su segundo hogar y en el escenario principal de sus mayores logros.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La FAA levanta la suspensión de vuelos en Estados Unidos tras varias horas de fallo en las telecomunicaciones

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY vía América TV: juegan el segundo tiempo del partido amistoso por fecha FIFA

La FAA ordena la suspensión del tráfico aéreo en todos los aeropuertos de Estados Unidos por motivos de seguridad

Entretenimiento

Camilo llenó Lima de amor, cuentos y canciones en una “Pijamada Multitudinaria”

Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores por categorías

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, visita Cusco y comparte fotografías de su paso por Perú

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

JNE ordena corregir actas de proclamación en El Agustino e Independencia por intento de reelección encubierta

Pacha Sotelo: “La presencia de Merino y Boluarte es contraria al discurso que viene dando el papa León XIV”