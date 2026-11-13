Combinación de La Habana celebra sus 21 años en Lima con artistas nacionales e internacionales: fecha, lugar, invitados y entradas para el show Los asistentes disfrutarán de un repertorio lleno de éxitos como 'Este año no' y el icónico mix 'Qué más pues'. La celebración promete una velada inolvidable con reconocidos exponentes del género.

Combinación de La Habana celebra 21 años ininterrumpidos de música con un evento multitudinario el 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde.

Combinación de La Habana celebra 21 años ininterrumpidos de música con un evento multitudinario el 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde. Foto: difusión.

Combinación de La Habana celebra 21 años de carrera musical ininterrumpida sobre los escenarios y, para festejarlo por todo lo alto, organiza un evento multitudinario junto a una destacada cartelera de invitados nacionales e internacionales. El encuentro se llevará a cabo este sábado 19 de diciembre en la Explanada de la Costa Verde.

En este magno espectáculo a orillas del mar, la audiencia gozará y bailará de inicio a fin al ritmo del catálogo más enérgico y popular de Combinación de La Habana, que tiene entre sus filas a Paul Michael. El festejo incluirá sus temas más sonados en emisoras locales y servicios de streaming, entre ellos 'Este año no', 'Atea', 'Así soy yo', 'La criolla', 'Amigos con derecho / Taki Taki', su icónico mix 'Qué más pues – No me conoce – 11 P.M.', la adaptación salsera de 'Hawái, Señora' y el clásico 'La peruana', sumados a aquellas canciones fundamentales de sus primeros años.

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Combinación de La Habana tendrá artistas invitados

La agrupación, que fusiona raíces cubanas con identidad peruana, ha diseñado un espectáculo memorable para sus miles de fanáticos. A este aniversario se unen Lennox y el dúo J King & Maximan, acompañados por reconocidas figuras del género salsero y urbano tales como Charanga Habanera, César Vega, Mawell, Josimar, Son Tentación, Kate Candela y Amy Gutiérrez.

Las entradas pueden adquirirse con un 30% de descuento en Teleticket durante la preventa del 13 al 15 de noviembre.

Al evento programado para el sábado 19 de diciembre también se suman Masiel Málaga, Jeinson Manuel, Barrio Fino, Zaperoko, N'Samble y Brunella Torpoco, quien mandó carta notarial a Laura Mau. Todos ellos compartirán una misma tarima con el objetivo de poner a gozar y bailar a los asistentes durante una velada que se perfila como inolvidable.

Entradas para el aniversario de Combinación de La Habana

Los boletos para el aniversario de Combinación de La Habana en la Explanada de la Costa Verde podrán adquirirse a través de Teleticket con una rebaja del 30% utilizando cualquier método de pago durante la etapa de preventa, vigente del 13 al 15 de noviembre.

Respaldada por un recorrido imparable y el afecto de los peruanos ganado desde su arribo al territorio nacional hace más de diez años, la banda creada y liderada por Gerson Valdés se ha posicionado entre las agrupaciones cubanas con mayor acogida y prestigio en el país. Su propuesta renovada y vibrante, sumada a su talento para integrar la timba cubana con las tendencias sonoras actuales, los llevó a liderar las emisoras radiales, conciertos y celebraciones de todo el Perú, y transformó a esta nación en su segundo hogar y en el escenario principal de sus mayores logros.