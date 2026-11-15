You Salsa y Marcos Llunas sorprenden al unir sus voces en la nueva versión en salsa del clásico ‘Vida’ La orquesta peruana You Salsa inicia la celebración de su noveno aniversario con el proyecto 'Latin Idols', relanzando la icónica balada de los noventa.

You Salsa celebra sus nueve años de carrera con una ambiciosa producción que reúne a reconocidos exponentes de la música latina.

You Salsa celebra sus nueve años de carrera con una ambiciosa producción que reúne a reconocidos exponentes de la música latina. Foto: difusión.

La banda peruana You Salsa presentó oficialmente ‘Vida’, una nueva versión salsera del clásico romántico de los años noventa interpretada junto al cantautor español Marcos Llunas. Este lanzamiento marca el inicio de 'Latin Idols', un proyecto conceptual diseñado para rendir tributo a los grandes hits de la música en español a través de frescas adaptaciones bailables.

El estreno se enmarca en la celebración por los nueve años de carrera de la orquesta dentro del género tropical. Esta propuesta mantiene intacta la esencia emotiva, la letra y la base melódica de la canción original, pero le suma arreglos modernos de salsa que le otorgan mayor energía y ritmo.

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La unión artística propone un encuentro generacional que combina el estilo vocal de Llunas con el sonido y el sabor característicos del grupo peruano. De esta manera, el tema busca cautivar tanto al público nostálgico que hizo famosa la balada original como a los nuevos seguidores de la salsa.

Con distribución mundial a cargo de ONErpm Perú, el sencillo ya puede escucharse en todas las plataformas digitales de música y viene acompañado de su videoclip oficial en YouTube y da el puntapié inicial a los estrenos previstos por la agrupación por su aniversario.