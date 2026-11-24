Amanda Miguel posterga su concierto en Lima hasta 2027: anuncian nueva fecha de su gira 'Él me mintió World Tour' Los seguidores de Amanda Miguel en Perú deberán aguardar hasta 2027 para disfrutar de su concierto, reprogramado por motivos de fuerza mayor. La venta de entradas iniciará pronto.

Los seguidores peruanos de Amanda Miguel deberán esperar algunos meses más para reencontrarse con una de las voces más emblemáticas de la balada romántica en español. El esperado espectáculo que la artista tenía previsto ofrecer en Lima sufrió una reprogramación y finalmente se confirmó que será realizado durante el próximo año.

La noticia pone fin a las especulaciones que surgieron desde octubre, cuando se anunció la postergación del evento por motivos de fuerza mayor. Ahora, la organización confirmó la nueva fecha del concierto, que formará parte de la gira internacional 'Él me mintió World Tour'.

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¿Por qué se reprogramó el concierto de Amanda Miguel?

El show de Amanda Miguel estaba programado inicialmente para el 21 de noviembre de 2026 en Lima. Sin embargo, semanas antes de su realización, la producción informó que el evento no podría llevarse a cabo en la fecha prevista debido a motivos de fuerza mayor.

Tras varias semanas sin novedades, los organizadores confirmaron la reprogramación del espectáculo. De acuerdo con la información difundida, la decisión busca garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo del concierto, tanto para la artista como para el público asistente.

La intérprete argentino-mexicana regresará al Perú como parte de su gira 'Él me mintió World Tour', una producción que repasa los mayores éxitos de su carrera y que ha recorrido diferentes países de Latinoamérica. Durante la presentación no faltarán temas como ‘Así no te amará jamás’, ‘Hagamos un trato’, ‘Mi buen corazón’ y, por supuesto, ‘Él me mintió’. Además, la organización adelantó que habrá un artista nacional invitado, aunque su identidad todavía no ha sido revelada.

Nueva fecha, lugar y venta de entradas para el concierto de Amanda Miguel en Lima 2027

La nueva cita con Amanda Miguel quedó fijada para el sábado 21 de agosto de 2027. El concierto se realizará en el Parque de la Exposición, recinto que recibirá el esperado regreso de la artista al país luego de varios años.

Respecto a las entradas, la organización informó que la venta comenzará el 15 de diciembre de 2026 a través de la plataforma Teleticket, donde se gestiona la devolución de los tickets del espectáculo inicial. Hasta el momento no se han anunciado los precios oficiales ni la distribución de zonas para el espectáculo.

Los organizadores señalaron que esos detalles serán comunicados más adelante mediante los canales oficiales de venta. Mientras tanto, los fanáticos de la cantante podrán asegurar su acceso una vez que se habilite la plataforma, en espera de una velada que promete reunir los clásicos que marcaron a varias generaciones de seguidores de la balada latina.