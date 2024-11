Ana Paula Consorte, pareja del futbolista peruano Paolo Guerrero, compartió detalles poco conocidos sobre las dificultades que enfrenta en su relación con el delantero, particularmente debido a su fama. Aunque la pareja suele compartir momentos felices en redes sociales, la empresaria brasileña reveló en una entrevista con 'Mami a mil' cómo la notoriedad del jugador impacta en su vida familiar.

Ana Paula afirma que no le gusta salir con Paolo Guerrero

Uno de los puntos más complicados para Ana Paula Consorte es la dificultad de disfrutar tiempo de calidad en familia, especialmente en lugares públicos, debido a la constante atención de los fanáticos del 'Depredador'. "Yo soy muy tranquila con eso, pero no me gusta salir con Paolo. Cuando vamos a cenar, salir a comer, cosas así, bien... es súper tranquilo. Pero salir a juegos, salir a shopping, a mí no me gusta mucho", explicó.

La empresaria señaló que actividades simples como ir a centros comerciales o parques recreativos a menudo se ven interrumpidas por los seguidores de Paolo Guerrero, quienes buscan tomarse fotografías o conversar con él. Aunque admite que no le resulta cómodo, también comprende la importancia de la interacción del futbolista con sus fans.

"Entiendo por qué tiene que estar atendiendo a sus fans. No puede... ah no, estoy con mi familia, no puedo hablar, no quiero sacar fotos. O salimos de casa sabiendo que va a ser así o no", comentó sincera Ana Paula Consorte.

Aunque ahora comparten más de su vida en redes sociales, Ana Paula Consorte reveló que esto no siempre fue así, ya que en un principio el futbolista era muy reservado con su privacidad mientras ella comenzaba a ganar reconocimiento en el medio.