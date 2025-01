Marilyn Manson se libra de acusaciones

Marilyn Manson no será procesado por acusaciones de agresión sexual y violencia doméstica. “No podemos probar cargos de agresión sexual más allá de toda duda razonable”, dijeron en un comunicado los fiscales de California. La investigación en contra de Brian Warner, nombre real del cantante de 56 años, se había extendido desde 2021, acusado por cuatro mujeres, entre ellas, su exnovia, la actriz Evan Rachel Wood. “Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años”, escribió en ese entonces, para referirse a la relación que mantuvo cuando tenía 18 y él 37 años.

Luego de que desestimara el caso, en declaraciones a la BBC, el abogado de Warner, Howard King, dijo que estaban “muy satisfechos” ya que siempre defendieron la inocencia de su cliente. Pero lo que ha dictaminado la justicia es que los supuestos delitos prescribieron. “Reconocemos y aplaudimos el coraje y la resiliencia de las mujeres que se presentaron para presentar informes y compartir sus experiencias”, declaró Nathan J. Hochman de la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles.

PUEDES VER: Marilyn Manson retira demanda contra Evan Rachel Wood

Las investigaciones iniciaron cuando la modelo Ashley Morgan Smithline, la actriz de ‘Juego de Tronos’ Esmé Bianco y la exasistente personal de Warner, Ashley Walters, lo acusaron. Finalmente, más de una docena de mujeres señalaron a Warner como un abusador. Bianco, quien dijo que el cantante la había tratado como “prisionera”, utilizando “drogas, fuerza y amenazas para coaccionar actos sexuales” y que controló su carrera; retiró la demanda a inicios del 2023 tras llegar a un acuerdo extrajudicial.

“Han acordado resolver sus demandas contra Brian Warner y Marilyn Manson Records, Inc. para seguir adelante con su vida y su carrera”, comentó el abogado de la actriz.

Evan Rachel Wood y la Ley Phoenix

La ganadora de los Globos de Oro por la serie ‘Westworld’, Evan Rachel Wood, emitió un comunicado al enterarse de que su expareja no será juzgado. “Los fiscales adjuntos del distrito y los agentes del sheriff que investigaron el caso nos advirtieron a mi abogado y a mí de que había pruebas contundentes que respaldaban nuestras afirmaciones, pero que el plazo de prescripción impide que se procesen muchos de esos delitos”,

En el año 2019, la actriz creó la Ley Phoenix con la asesoría de legisladores; esta ley permite a las víctimas tener más tiempo para obtener justicia. “Siempre supimos que el plazo de prescripción sería una barrera, por eso creamos la Ley Phoenix, para que otras víctimas no tuvieran que experimentar este resultado”, señaló dejando abierta la posibilidad de que otros casos puedan llegar a juicio. “Desafortunadamente, no puede ayudar en los casos que ocurrieron antes de su aprobación, pero espero que esto arroje luz sobre por qué es tan importante abogar por mejores leyes. Las pruebas de los delitos violentos no deberían tener fecha de vencimiento”, escribió la actriz quien a fines del 2024 logró que Warner retirara la demanda por difamación y devolviera los gastos en trámites judiciales.

En paralelo, el documental Marilyn Manson: desenmascarado, que se estrenó a inicios de enero, es considerado un perturbador, pero brillante documental. “Estoy infinitamente orgullosa de todos los sobrevivientes que arriesgaron todo para proteger a otros diciendo la verdad”, agregó Wood. Por su lado, Warner, prepara su regreso a las giras