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MTV VMAs 2026: lista completa de ganadores, con Madonna y Taylor Swift entre las premiadas

Los MTV Video Music Awards 2026 Music Awards 2026 se llevaron a cabo en Los Ángeles, con Snoop Dogg como conductor y Madonna y Taylor Swift entre las artistas con más nominaciones.

La gala de los VMAs fue conducido por Snoop Doog. Foto: Composición LR/MTV.
La gala de los VMAs fue conducido por Snoop Doog. Foto: Composición LR/MTV.
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La edición 2026 de los MTV Video Music Awards reunió este domingo 27 de septiembre a reconocidos artistas de la escena internacional en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia tuvo como conductor a Snoop Dogg y contó con varias presentaciones especiales.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el regreso de Madonnaal escenario de los VMAs. La artista, que llegó a la gala con 13 nominaciones, participó en el número de apertura junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX.

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Luego de las actuaciones iniciales, comenzó la ceremonia de premiación. Lisa fue la primera ganadora de la noche al llevarse el premio a Mejor Pop por 'Dream', colaboración con Kentaro Sakaguchi. Más adelante, Madonna y Sabrina Carpenter obtuvieron el reconocimiento a Mejor Colaboración por 'Bring Your Love'.

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Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2026:

Video del año

  • Taylor Swift – The Fate of Ophelia (Ganador)
  • Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
  • Bruno Mars – I Just Might
  • GENER8ION junto a Yung Lean – Storm
  • Madonna – Confessions II – The Film
  • Sabrina Carpenter – Tears

Artista del año

  • Madonna (Ganador)
  • Ariana Grande
  • Bruno Mars
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift

Canción del año

  • BTS – Swim (Ganador)
  • Ella Langley – Choosin' Texas
  • HUNTR/X – Golden
  • Madonna y Sabrina Carpenter – Bring Your Love
  • Olivia Dean – Man I Need
  • PinkPantheress y Zara Larsson – Stateside
  • RAYE – Where Is My Husband!

Mejor artista nuevo

  • Sienna Spiro (Ganador)
  • Bella Kay
  • CORTIS
  • Magnus Ferrell
  • Malcolm Todd
  • Myles Smith
  • Stella Lefty

Mejor colaboración

  • Madonna y Sabrina Carpenter – Bring Your Love (Ganador)
  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice – Chains & Whips
  • French Montana y Max B – Ever Since U Left Me
  • PinkPantheress y Zara Larsson – Stateside
  • Shakira y Burna Boy – Dai Dai
  • Teyana Taylor y Lucky Daye – Hard Part

Mejor pop

  • Lisa y Kentaro Sakaguchi – Dream (Ganador)
  • Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
  • Charli XCX – SS26
  • Olivia Rodrigo – Drop Dead
  • Sabrina Carpenter – House Tour
  • Tate McRae – Nobody's Girl
  • Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Mejor hip hop

  • Cardi B y Kehlani – Safe (Ganador)
  • Don Toliver – E85
  • Drake – Janice STFU
  • Megan Thee Stallion – Lover Girl
  • Travis Scott – Dumbo
  • Tyler, The Creator – Sugar on My Tongue

Mejor R&B

  • Bruno Mars – I Just Might (Ganador)
  • Chris Brown – It Depends / Obvious
  • Dave y Tems – Raindance
  • Justin Bieber – Yukon
  • Kehlani – Folded
  • Mariah the Scientist y Kali Uchis – Is It a Crime

Mejor alternativo

  • Olivia Rodrigo – The Cure (Ganador)
  • Geese – Taxes
  • MGK y Fred Durst – Fix Ur Face
  • Noah Kahan – The Great Divide
  • sombr – Homewrecker
  • Tame Impala – Dracula
  • Twenty One Pilots – Drag Path

Mejor canción latina

  • Bad Bunny – Nuevayol (Ganador)
  • Anitta y Shakira – Choka Choka
  • Fuerza Regida – Tu Sancho
  • Karol G – Papasito
  • Rosalía junto a Yahritza y su Esencia – La perla
  • Ryan Castro, Kapo y Gangsta – La villa
  • Shakira y Burna Boy – Dai Dai

Mejor K-pop

  • BTS – Swim (Ganador)
  • BLACKPINK – Jump
  • CORTIS – RedRed
  • KATSEYE – Pinky Up
  • LE SSERAFIM y J-Hope – Spaghetti
  • LISA y Kentaro Sakaguchi – Dream

Mejor dance

  • Madonna – Confessions II – The Film (Ganador)
  • Bebe Rexha y Faithless – New Religion
  • Harry Styles – Aperture
  • Lady Gaga y Doechii – Runway
  • PinkPantheress y Zara Larsson – Stateside
  • Slayyyter – Dance...
  • Tate McRae – Nobody's Girl

 

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