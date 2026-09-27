MTV VMAs 2026: lista completa de ganadores, con Madonna y Taylor Swift entre las premiadas
Los MTV Video Music Awards 2026 Music Awards 2026 se llevaron a cabo en Los Ángeles, con Snoop Dogg como conductor y Madonna y Taylor Swift entre las artistas con más nominaciones.
La edición 2026 de los MTV Video Music Awards reunió este domingo 27 de septiembre a reconocidos artistas de la escena internacional en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia tuvo como conductor a Snoop Dogg y contó con varias presentaciones especiales.
Uno de los momentos más esperados de la noche fue el regreso de Madonnaal escenario de los VMAs. La artista, que llegó a la gala con 13 nominaciones, participó en el número de apertura junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX.
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Luego de las actuaciones iniciales, comenzó la ceremonia de premiación. Lisa fue la primera ganadora de la noche al llevarse el premio a Mejor Pop por 'Dream', colaboración con Kentaro Sakaguchi. Más adelante, Madonna y Sabrina Carpenter obtuvieron el reconocimiento a Mejor Colaboración por 'Bring Your Love'.
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Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2026:
Video del año
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia (Ganador)
- Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
- Bruno Mars – I Just Might
- GENER8ION junto a Yung Lean – Storm
- Madonna – Confessions II – The Film
- Sabrina Carpenter – Tears
Artista del año
- Madonna (Ganador)
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del año
- BTS – Swim (Ganador)
- Ella Langley – Choosin' Texas
- HUNTR/X – Golden
- Madonna y Sabrina Carpenter – Bring Your Love
- Olivia Dean – Man I Need
- PinkPantheress y Zara Larsson – Stateside
- RAYE – Where Is My Husband!
Mejor artista nuevo
- Sienna Spiro (Ganador)
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Stella Lefty
Mejor colaboración
- Madonna y Sabrina Carpenter – Bring Your Love (Ganador)
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice – Chains & Whips
- French Montana y Max B – Ever Since U Left Me
- PinkPantheress y Zara Larsson – Stateside
- Shakira y Burna Boy – Dai Dai
- Teyana Taylor y Lucky Daye – Hard Part
Mejor pop
- Lisa y Kentaro Sakaguchi – Dream (Ganador)
- Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
- Charli XCX – SS26
- Olivia Rodrigo – Drop Dead
- Sabrina Carpenter – House Tour
- Tate McRae – Nobody's Girl
- Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Mejor hip hop
- Cardi B y Kehlani – Safe (Ganador)
- Don Toliver – E85
- Drake – Janice STFU
- Megan Thee Stallion – Lover Girl
- Travis Scott – Dumbo
- Tyler, The Creator – Sugar on My Tongue
Mejor R&B
- Bruno Mars – I Just Might (Ganador)
- Chris Brown – It Depends / Obvious
- Dave y Tems – Raindance
- Justin Bieber – Yukon
- Kehlani – Folded
- Mariah the Scientist y Kali Uchis – Is It a Crime
Mejor alternativo
- Olivia Rodrigo – The Cure (Ganador)
- Geese – Taxes
- MGK y Fred Durst – Fix Ur Face
- Noah Kahan – The Great Divide
- sombr – Homewrecker
- Tame Impala – Dracula
- Twenty One Pilots – Drag Path
Mejor canción latina
- Bad Bunny – Nuevayol (Ganador)
- Anitta y Shakira – Choka Choka
- Fuerza Regida – Tu Sancho
- Karol G – Papasito
- Rosalía junto a Yahritza y su Esencia – La perla
- Ryan Castro, Kapo y Gangsta – La villa
- Shakira y Burna Boy – Dai Dai
Mejor K-pop
- BTS – Swim (Ganador)
- BLACKPINK – Jump
- CORTIS – RedRed
- KATSEYE – Pinky Up
- LE SSERAFIM y J-Hope – Spaghetti
- LISA y Kentaro Sakaguchi – Dream
Mejor dance
- Madonna – Confessions II – The Film (Ganador)
- Bebe Rexha y Faithless – New Religion
- Harry Styles – Aperture
- Lady Gaga y Doechii – Runway
- PinkPantheress y Zara Larsson – Stateside
- Slayyyter – Dance...
- Tate McRae – Nobody's Girl