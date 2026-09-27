La edición 2026 de los MTV Video Music Awards reunió este domingo 27 de septiembre a reconocidos artistas de la escena internacional en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia tuvo como conductor a Snoop Dogg y contó con varias presentaciones especiales.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el regreso de Madonnaal escenario de los VMAs. La artista, que llegó a la gala con 13 nominaciones, participó en el número de apertura junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX.

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Luego de las actuaciones iniciales, comenzó la ceremonia de premiación. Lisa fue la primera ganadora de la noche al llevarse el premio a Mejor Pop por 'Dream', colaboración con Kentaro Sakaguchi. Más adelante, Madonna y Sabrina Carpenter obtuvieron el reconocimiento a Mejor Colaboración por 'Bring Your Love'.

Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2026:

Video del año

Taylor Swift – The Fate of Ophelia (Ganador)

Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me

Bruno Mars – I Just Might

GENER8ION junto a Yung Lean – Storm

Madonna – Confessions II – The Film

Sabrina Carpenter – Tears

Artista del año

Madonna (Ganador)

Ariana Grande

Bruno Mars

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Canción del año

BTS – Swim (Ganador)

Ella Langley – Choosin' Texas

HUNTR/X – Golden

Madonna y Sabrina Carpenter – Bring Your Love

Olivia Dean – Man I Need

PinkPantheress y Zara Larsson – Stateside

RAYE – Where Is My Husband!

Mejor artista nuevo

Sienna Spiro (Ganador)

Bella Kay

CORTIS

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

Stella Lefty

Mejor colaboración

Madonna y Sabrina Carpenter – Bring Your Love (Ganador)

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice – Chains & Whips

French Montana y Max B – Ever Since U Left Me

PinkPantheress y Zara Larsson – Stateside

Shakira y Burna Boy – Dai Dai

Teyana Taylor y Lucky Daye – Hard Part

Mejor pop

Lisa y Kentaro Sakaguchi – Dream (Ganador)

Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me

Charli XCX – SS26

Olivia Rodrigo – Drop Dead

Sabrina Carpenter – House Tour

Tate McRae – Nobody's Girl

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Mejor hip hop

Cardi B y Kehlani – Safe (Ganador)

Don Toliver – E85

Drake – Janice STFU

Megan Thee Stallion – Lover Girl

Travis Scott – Dumbo

Tyler, The Creator – Sugar on My Tongue

Mejor R&B

Bruno Mars – I Just Might (Ganador)

Chris Brown – It Depends / Obvious

Dave y Tems – Raindance

Justin Bieber – Yukon

Kehlani – Folded

Mariah the Scientist y Kali Uchis – Is It a Crime

Mejor alternativo

Olivia Rodrigo – The Cure (Ganador)

Geese – Taxes

MGK y Fred Durst – Fix Ur Face

Noah Kahan – The Great Divide

sombr – Homewrecker

Tame Impala – Dracula

Twenty One Pilots – Drag Path

Mejor canción latina

Bad Bunny – Nuevayol (Ganador)

Anitta y Shakira – Choka Choka

Fuerza Regida – Tu Sancho

Karol G – Papasito

Rosalía junto a Yahritza y su Esencia – La perla

Ryan Castro, Kapo y Gangsta – La villa

Shakira y Burna Boy – Dai Dai

Mejor K-pop

BTS – Swim (Ganador)

BLACKPINK – Jump

CORTIS – RedRed

KATSEYE – Pinky Up

LE SSERAFIM y J-Hope – Spaghetti

LISA y Kentaro Sakaguchi – Dream

Mejor dance