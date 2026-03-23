El dúo argentina se presenta en Costa 21 en noviembre de 2026 Foto: Composición LR | Instagram

El dúo argentina se presenta en Costa 21 en noviembre de 2026 Foto: Composición LR | Instagram

CA7RIEL & Paco Amoroso, el dúo argentino de trap experimental, hip hop, electrónica y pop, anunció su regreso al Perú como parte del ‘Free Spirits World Tour’. El concierto se realizará el 27 de noviembre de 2026 en Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel.

Los artistas, ganadores de un Grammy y cinco Latin Grammy, son considerados referentes de la música urbana y alternativa actual. La gira llegará al país bajo la producción de Live Nation. El tour recorrerá América Latina e incluirá presentaciones en recintos internacionales como el Radio City Music Hall, el O2 Academy Brixton y el Movistar Arena. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket.

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El dúo argentino llega a Lima en noviembre de 2026

¿Cuándo y dónde será el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso en Lima?

El concierto está programado para el viernes 27 de noviembre de 2026 en Costa 21. El dúo presentará en vivo los nuevos temas de su álbum ‘Free Spirits’, que incluye colaboraciones con artistas como Sting, Jack Black, Fred Again y Anderson Paak.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

Las entradas para el concierto en Perú estarán disponibles desde el martes 24 de marzo a las 10:00 a.m., exclusivamente a través de Teleticket.

Precio de entradas

Precios de entradas para CA7RIEL & Paco Amoroso en Perú

Precio único: S/938.50

Preventa artista: S/356,50

Preventa BBVA: S/310,00

Precio full: S/356,50

CONADIS: S/294,50

Zona VIP

Preventa artista: S/195,50

Preventa BBVA: S/170,00

Precio full: S/195,50

CONADIS: S/161,50



Platinum + VIP Experience

Precio único: S/938,50

Incluye:

Una entrada Platinum

Polo exclusivo ‘Free Spirits’

Toalla oficial ‘Free Spirits’

Toalla oficial 'Free Spirits'

Polo exclusivo 'Free Spirits'

Ingreso anticipado al recinto

Oportunidad de compra de merchandising oficial antes del show

Check-in designado y atención VIP en el evento

No incluye interacción con los artistas.



