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¿Todavía quedan entradas para BTS en Perú 2026: zonas, precios, mapas y lo que debes saber de sus conciertos en el Estadio San Marcos

¡Por primera vez en Perú! El aclamado grupo surcoreano BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos en octubre de 2026 como parte de su gira mundial 'Arirang'.

BTS se presentará en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026.
BTS se presentará en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026.Foto: HYBE
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La llegada de BTS a Lima se consagra como uno de los eventos musicales más esperados del año. La boyband surcoreana agotó en tiempo récord miles de entradas para sus tres conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, pero la expectativa sigue creciendo entre los seguidores que buscan conocer cada detalle de la organización.

La gira mundial 'Arirang' marcará la primera visita completa del grupo al país y ha generado un movimiento cultural sin precedentes. La comunidad ARMY prepara actividades paralelas, mientras los organizadores refuerzan la logística para recibir a miles de asistentes en el recinto universitario.

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Entradas y precios de BTS en Perú

Las entradas se vendieron exclusivamente a través de Ticketmaster y se gestionan mediante la aplicación Quentro. La preventa fue dirigida a miembros del ARMY Membership Global y la venta general se agotó en cuestión de horas. Los precios oscilaron entre S/483 en las tribunas Norte y Sur, S/667 en Oriente y Occidente, S/851 en Campo General y hasta S/2.591 en el Paquete Soundcheck, que incluía acceso anticipado a Campo Acceso A y beneficios exclusivos.

Aunque ya no quedan boletos disponibles para ver a las estrellas más aclamadas del k-pop, los organizadores han reiterado que no existen ventas adicionales ni valen códigos QR compartidos por mensajería. Cada entrada puede transferirse una sola vez y solo a través de la aplicación oficial.

BTS se presentará en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026

BTS se presentará en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026. Foto: HYBE

Zonas del Estadio San Marcos para los conciertos de BTS en Perú 2026

El mapa del recinto distribuye al público en Campo General, Campo Acceso A (para Paquete Soundcheck) y las tribunas Norte, Sur, Oriente y Occidente. Los sectores de campo ofrecen cercanía al escenario, que será de 360°, mientras Oriente y Occidente garantizan una visión amplia y numerada. Las tribunas Norte y Sur fueron las más accesibles en precio.

La organización ha señalado que cada zona contará con accesos diferenciados para evitar aglomeraciones y facilitar el ingreso de los asistentes.

BTS se presentará en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026

BTS se presentará en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026. Foto: Live Nation Perú

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Mapa y horarios de ingreso para conciertos de BTS en Perú

El ingreso al estadio se validará únicamente con la aplicación Quentro. Los asistentes podrán revisar su ubicación exacta en la compra digital y también existe la opción de utilizar un simulador virtual desarrollado por estudiantes de la UNI para conocer la vista aproximada desde cada sector.

Las puertas estarán organizadas por zonas y se abrirán con anticipación para garantizar un flujo ordenado. La recomendación oficial es llegar con tiempo y evitar compartir códigos de acceso. Live Nation Perú publicó que el check in para el soundcheck estará disponible hasta las 2.00 p. m. Posteriormente, las puertas de ingreso para Campo y Tribuna serán abiertas a las 4.00 p. m. y 5.00 p. m., respectivamente. El concierto iniciará a las 8.00 p. m. en cada una de las fechas de BTS en Perú 2026.

BTS se presentará en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026

BTS se presentará en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026. Foto: Live Nation Perú

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