¿Vuelve a Perú? Luis Miguel confirma tour 2027 tras cirugía al corazón y desata la emoción de sus fans

¡Luis Miguel está listo para regresar a los escenarios! El cantante de 56 años atravesó un problema de salud a mediados de este año, lo que lo llevó a someterse a una cirugía al corazón, según medios como ABC. Tras meses lejos de los reflectores, el ‘Sol de México’ anunció su próximo tour 2027 y despertó la euforia total entre sus miles de fanáticos.

En 2024, el artista realizó una exitosa gira mundial que incluyó dos conciertos en Perú. El sold out en ambas fechas reafirmó la vigencia de su carrera y dejó abierta la incógnita de si Lima volverá a estar entre las paradas de su próxima aventura musical.

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Luis Miguel confirma tour 2027

El anuncio fue breve, pero contundente. El 21 de septiembre, las redes sociales del cantante confirmaron la noticia con la publicación de una imagen acompañada de la frase “Tour 2027”.

Aunque las fechas aún no han sido confirmadas, los seguidores acudieron en masa a su perfil para pedir que sus países sean incluidos en el itinerario. “Perú, por favor”, “Te lo suplico” y “Tiene que ser en el Estadio Nacional” fueron algunos de los mensajes más repetidos por los peruanos. Otros celebraron el regreso con frases como: “El rey, ¡la leyenda viviente está de vuelta!”, “¡La noticia más esperada! ¡Emoción total!” y “La mejor noticia del año, Micky”.

El intérprete de ‘La incondicional’ ofreció sus dos últimos conciertos en Perú el sábado 24 y domingo 25 de febrero de 2024, en un Estadio Nacional completamente abarrotado, donde repasó los grandes éxitos de más de cuatro décadas de trayectoria. A casi tres años de esas noches inolvidables, sus seguidores esperan pronto la confirmación de las nuevas fechas y sueñan con volver a verlo en el mismo escenario que ya lo consagró en Lima.