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Christina Aguilera llega a Perú con Sound Music Fest junto a Ádammo, Flo Rida y Marshmello: preventa, precios y lo que debes saber

¡Por primera vez en Perú! Christina Aguilera se prepara para ofrecer un imperdible concierto como figura principal del Sound Music Fest, un evento que también contará con el grupo Ádammo y otras estrellas.

Christina Aguilera será la artista principal del Sound Music Fest 2026 en el Estadio Nacional.
Christina Aguilera será la artista principal del Sound Music Fest 2026 en el Estadio Nacional.Foto: Sound Music Fest
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Después de más de dos décadas de carrera y de varios intentos fallidos por traerla al país, Christina Aguilera pisará por primera vez un escenario en Lima. La intérprete estadounidense encabezará el Sound Music Fest, una jornada que reunirá a cuatro artistas de distintas generaciones en una sola noche de pop, dance y nostalgia. El anuncio, difundido a través de las redes sociales del festival, desató de inmediato la euforia entre los seguidores de la cantante.

El cartel suma a Flo Rida, Marshmello y el grupo peruano Ádammo, tres nombres que amplían el espectro musical del evento y que convierten la cita en un cruce de estilos pensado para distintos públicos. La organización presentó el encuentro como una jornada de "hits, fiesta y mucha nostalgia".

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¿Cuándo y dónde es el Sound Music Fest con Christina Aguilera en Lima?

El Sound Music Fest se realizará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

La velada reunirá a los cuatro artistas en un mismo escenario: Christina Aguilera como figura principal, acompañada por Flo Rida, referente del hip hop y el dance de los años 2000; Ádammo, la banda peruana liderada por Ezio Oliva, que aporta el talento local a la noche; y Marshmello, uno de los productores de música electrónica más populares del momento, quien será el invitado especial.

Christina Aguilera se presentará en el Estadio Nacional el 21 de noviembre de 2026

Christina Aguilera se presentará en el Estadio Nacional el 21 de noviembre de 2026. Foto: Sound Music Fest

Preventa Interbank: cuándo y dónde comprar entradas para el Sound Music Festival

Las entradas del Sound Music Festival estarán disponibles a través de Joinnus, la plataforma oficial del evento. Antes de la venta general, los clientes de Interbank podrán acceder a una preventa exclusiva que se realizará el martes 22 y miércoles 23 de septiembre, con un descuento de hasta el 20%. La promoción estará disponible solo para quienes paguen con tarjetas de la entidad bancaria.

Los precios y las zonas no han sido revelados hasta el momento. La organización tampoco ha precisado el número de localidades ni la distribución del recinto, aunque se espera que la información se publique en los próximos días junto con el detalle de cada categoría de entrada. Para quienes no cuenten con tarjeta Interbank, la venta general se habilitará después de la preventa, también a través de Joinnus.

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