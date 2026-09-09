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La cartelera de conciertos en Lima durante septiembre viene cargada de presentaciones y la semana comprendida entre el lunes 7 y el domingo 13 destaca como una de las más intensas del mes. A los espectáculos protagonizados por artistas y agrupaciones peruanas se sumará la llegada de numerosas figuras internacionales de distintos géneros musicales, quienes ofrecerán lo mejor de sus repertorios y, en algunos casos, aprovecharán su visita para presentar nuevas canciones y recientes producciones discográficas.

En esta nota repasamos los principales conciertos programados en la capital desde este miércoles 9 hasta el domingo 13 de septiembre. Entre las presentaciones que generan mayor expectativa figuran las de Ricky Martin, Helloween, aespa, Duncan Dhu, Gregorio Pernía y Arcángel, además de Romeo Santos y Prince Royce, quienes ofrecerán dos conciertos consecutivos en el Estadio Nacional.

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Conciertos en Lima este sábado 12 de septiembre

Romeo Santos y Prince Royce, dos de los principales exponentes de la bachata a nivel internacional, protagonizarán dos grandes noches en el Estadio Nacional los días viernes 11 y sábado 12 de septiembre. La primera presentación está agotada en Teleticket, mientras que para la segunda fecha todavía quedan algunas localidades disponibles.

Romeo Santos, quien ya reveló algunos de los requerimientos para sus presentaciones en Lima, llevará al escenario varios de los éxitos que han marcado su carrera, como 'Propuesta Indecente', 'Eres mía', 'Sobredosis' y 'Mejor tarde que nunca'.

Austin Agustín Santos, conocido mundialmente como Arcángel, regresará a Lima con 'La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario', gira internacional con la que conmemora dos décadas de carrera artística. El concierto está programado para este sábado 12 de septiembre, desde las 9.00 p. m., en el Estadio San Marcos. En su repertorio se esperan canciones como 'Pa’ que la pases bien', 'Me prefieres a mí', 'Por amar a ciegas', 'Hace mucho tiempo', 'Tú no vive así', 'La ocasión' y 'La Jumpa'. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Pandora, uno de los grupos femeninos más emblemáticos de la música en español, volverá a Lima para festejar sus 40 años de trayectoria. La agrupación se presentará este 12 de septiembre en la explanada del Parque de la Exposición con un espectáculo en el que repasará aquellas canciones que se convirtieron en clásicos y han acompañado a varias generaciones. La velada también contará con la participación especial de las integrantes de 'Planchando el Despecho'. Las entradas se encuentran a la venta en Ticketmaster.

'La Reina del Flow en Concierto' aterrizará en Lima con una novedad especial para los fanáticos de una de las producciones más populares en español. Carolina Ramírez volverá a interpretar a Yeimy Montoya, uno de los personajes más queridos de la serie. Este espectáculo está programada para el 12 de septiembre en Costa 21, donde el público podrá disfrutar de una propuesta que combinará música, personajes y elementos del universo de 'La Reina del Flow'. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

Conciertos en Lima este domingo 13 de septiembre

Los Kjarkasse presentarán este domingo 13 de septiembre en el Estadio San Marcos con su gira '55 años: toda una vida'. La legendaria agrupación boliviana celebrará más de cinco décadas de trayectoria con una noche dedicada a su historia musical y tendrá como invitados a Illapu de Chile y a Fernando Torrico y Kunan Runa, ambos de Bolivia.

Por otro lado, el destacado violinista Andrés Chimango Lares encabezará 'Wiñaypaq: Entre los Andes y el Mar', una propuesta cultural al aire libre que unirá los sonidos tradicionales de los Andes con el paisaje del océano Pacífico. La actividad se desarrollará este domingo 13 de septiembre a la 1.00 p. m. en la explanada del Monumento al Soldado Desconocido, en el Morro Solar de Chorrillos. El programa también incluirá una presentación en vivo de Danzantes de Tijeras, expresión cultural que ofrecerá al público una muestra representativa del patrimonio inmaterial peruano.