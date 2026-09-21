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¿Grupo 5 abrirá los conciertos de BTS en Perú? Christian Yaipén desata locura total: "Tenemos un secreto"

"Algo épico" prepara Grupo 5. Las expectativas crecen entre ARMY tras mensaje de Christian Yaipén a menos de un mes del arribo de BTS a Perú. Los idols ofrecerán tres conciertos en el Estadio de San Marcos.

BTS se presentará en Perú el 7, 9 y 10 de octubre de 2026.
BTS se presentará en Perú el 7, 9 y 10 de octubre de 2026.Foto: composición LR/Rolling Stone/Grupo 5 Facebook
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Un mensaje de Christian Yaipén enciende más que nunca las expectativas de los seguidores de BTS en Perú. A menos de un mes del arribo de las superestrellas coreanas a Lima, el líder de Grupo 5 se dirigió al fandom ARMY a través de un anuncio que desató todo tipo de teorías, entre ellas dos que rondan con fuerza entre los admiradores de los idols: ¿el grupo de cumbia será telonero de BANGTAN o alistan una colaboración musical con ellos?

Desde hace varios días, el cantante de la orquesta monsefuana viene lanzando señales vinculadas al septeto de k-pop. Los guiños que no pasaron desapercibidos por los fans mientras estos se alistan para los tres conciertos a casa llena que ofrecerán Jimin, RM, V, Jungkook, Jin, Suga y J-Hope en el Estadio San Marcos en octubre de 2026.

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Christian Yaipén sorprende con mensaje a fans de BTS en Perú

El anuncio de Christian Yaipén fue publicado por BTS Perú en colaboración con las respectivas redes sociales del cantante de Grupo 5 y BTS Peru Projects. Se trata de una conversación breve con el fanclub peruano, que apoya a la agrupación coreana desde su debut musical en 2013.

“Tenemos un secreto, ¿se lo contamos a ARMY?”, manifiesta el líder del conjunto de cumbia. Acto seguido, la base de fans responde de forma afirmativa e invita a los seguidores a participar de una dinámica. “Clarooo, pero primero una pregunta… ARMY, si tuvieran que elegir un premio, ¿cuál sería? Déjennos sus respuestas en los comentarios”, se lee.

Mensaje del líder de Grupo 5 a los fans de BTS en Perú

Mensaje del líder de Grupo 5 a los fans de BTS en Perú. Foto: captura Instagram

En la descripción del anuncio, BTS Perú etiquetó al menor de los hermanos Yaipén y al propio conjunto de cumbia: “ARMY, TENEMOS UN SECRETO… @elgrupo5oficial @grupo5christian tiene un secreto que quiere revelar, pero antes queremos conocer su opinión. Si pudieran elegir un premio, ¿cuál sería? Los leemos en los comentarios porque… se viene algo épico. ¿Te unes al secreto?”. Además, la agrupación monsefuana escribió su propio mensaje, dejando claro que preparan una gran sorpresa. “Me quemaaaaa el chismeeeeeee”, manifestó la orquesta.

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Frente al comunicado, son numerosas las voces que piden que Grupo 5 abra los conciertos de BANGTAN en el Estadio San Marcos. Aunque la boyband de HYBE no maneja teloneros, los pedidos aumentan en redes, mientras otros hablan de una posible colaboración con la orquesta peruana, un after party liderado por esta o hasta un encuentro en Palacio de Gobierno, en el caso de que la presidenta Keiko Fujimori logre que los idols realicen un balconazo.

Por ahora, BTS Perú no ha dado más pistas, pero sí invitó a los admiradores a apoyar los proyectos en torno a los intérpretes de 'Dynamite'. Los artistas se presentarán en Lima el 7, 9 y 10 de octubre, en medio de una expectativa que crece tanto entre los fans como entre los propios idols. Jimin, en particular, ha expresado en más de una ocasión su entusiasmo por llegar por primera vez al país, donde su cumpleaños, que cae el martes 13 de octubre, se celebrará con diversas actividades organizadas por ARMY.

El misterio sigue abierto, pero lo cierto es que el cruce entre Grupo 5 y BTS ya logró lo que parecía imposible: unir dos mundos musicales muy distintos bajo una misma emoción. Y en esa espera, la promesa de “algo épico” mantiene encendida la ilusión de miles de seguidores.

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