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QoA, productora y cantante coreana, explora producir en Perú un reality internacional

La artista surcoreana llegó a Lima para reunirse con productores y creadores locales, y conocer las posibilidades que ofrece el mercado peruano para desarrollar un formato de entretenimiento con alcance global.

La artista surcoreana llegó a Lima para reunirse con productores y creadores locales.
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Perú podría convertirse en uno de los escenarios de un nuevo proyecto internacional de entretenimiento. La cantante y productora surcoreana Jinmyoung Lim, conocida artísticamente como QoA (Queen of Angels), se encuentra en Lima para conocer el mercado creativo nacional y evaluar la posibilidad de producir en el país un reality show que reúna talento peruano y propuestas provenientes de distintas partes del mundo.

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La artista permanecerá en territorio peruano hasta el 19 de septiembre y durante su estadía tiene previsto establecer contacto con músicos, productores, artistas y creadores audiovisuales. El propósito es conocer de primera mano cómo funciona la industria local y detectar oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos.

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QoA busca conectar a Perú con la industria creativa de Corea

La visita forma parte de una estrategia de acercamiento entre los mercados latinoamericano y asiático. QoA busca identificar profesionales peruanos que puedan participar en futuras producciones y, al mismo tiempo, conocer las características del ecosistema nacional.

“Quiero conectar directamente con el público peruano y conocer, a través de esa relación, el potencial que puede tener la visión de EMMA Music en Perú”, señaló Lim.

Entre las posibilidades que se encuentran sobre la mesa está llevar al país un reality show internacional que actualmente desarrolla EMMA Music. La intención es que el formato pueda incorporar participantes y profesionales locales sin perder su orientación internacional.

“Quiero que esta conexión pudiera convertirse en proyectos concretos y, especialmente, que el reality show que estamos desarrollando llegue a producirse en Perú con talento local y una proyección internacional”, sostuvo la artista.

¿Qué busca desarrollar EMMA Music?

El proyecto está relacionado con EMMA Music, sello con sede en Londres que fue presentado oficialmente el 9 de julio de 2026. La compañía surgió como una evolución y especialización de la trayectoria de JMP Group International, organización vinculada al desarrollo de proyectos dentro de la industria del entretenimiento desde 2010.

Entre los planes de EMMA Music para 2027 se encuentran el lanzamiento de nuevos artistas, la creación de una girl band, una boy band y el desarrollo de un reality show con alcance internacional.

La eventual producción en Perú forma parte de las alternativas que la compañía analiza mientras amplía sus conexiones con otros mercados.

Una propuesta que apuesta por el Global Pop

La propuesta de QoA no se limita a trasladar un modelo de entretenimiento de Corea a otro país. Su concepto está relacionado con el denominado Global Pop, una visión que busca reunir artistas y creadores de distintas nacionalidades para desarrollar música y proyectos que trasciendan las barreras idiomáticas y culturales.

Desde esa perspectiva, el talento peruano podría integrarse a una producción concebida para conectar diferentes mercados.

“QoA es una artista coreana de Global Pop, nacida del universo de Warrior Angels, que reúne talentos y creadores de diferentes países para hacer música más allá de idiomas y fronteras”, se explica desde su proyecto artístico.

Esta visión también se extiende al ámbito audiovisual. Por ello, las reuniones que mantiene durante su visita a Lima tienen como uno de sus objetivos identificar qué posibilidades existen para desarrollar contenidos internacionales desde Perú.

QoA también impulsa su carrera musical

Mientras explora nuevas oportunidades de producción, Lim continúa desarrollando su faceta como cantante. Su primer sencillo, “Into Me”, fue presentado el 9 de julio en Londres, durante un evento privado.

La canción forma parte de una nueva etapa en su trayectoria, luego de sus experiencias como artista, actriz y productora. Su nombre artístico, QoA, está vinculado además con Warrior Angels, universo en el que interpretó al personaje Queen of Angels.

Ahora, su visita a Lima suma una nueva posibilidad a su recorrido profesional: establecer vínculos con la industria peruana y evaluar que el país pueda convertirse en sede de un proyecto de entretenimiento pensado para conectar talento local con una audiencia internacional.

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