Ignacio Buse desea reivindicar la figura de su abuelo: "Él era de Cusco y siempre defendía los derechos"

Ignacio Buse se ha convertido en uno de los mejores deportistas peruanos de la actualidad. Antes de lograr la clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis, el popular 'Nachito' habló sobre la importancia que tuvo la figura de su abuelo en su formación y cómo lo golpeó su fallecimiento.

En una conversación con el exfutbolista Jefferson Farfán, el número 35 del ranking mundial ATP confesó que valora mucho el tiempo que pasa con su familia. "Mi familia para mí es lo más importante. Ahora que estoy en Lima, lo que más agradezco son los domingos familiares (…)", mencionó en el canal de YouTube de la 'Foquita'.

Ignacio Buse sobre el legado de su abuelo

Gastón Acurio Velarde, exsenador de la República y dirigente histórico de Acción Popular, falleció a los 95 años a inicios de setiembre. Ignacio Buse remarcó que, a través del deporte, busca transmitir el legado de su familia.

"Estos días fueron muy emotivos porque mi abuelo falleció el lunes, lo que más quisiera mi abuelo es que la familia esté junta. El siempre tenía al Perú, olvídate… Él es de Cusco y siempre defendía los derechos. Quiero transmitirle a la gente que piense en mi abuelo, mi tío (Gastón Acurio) que es embajador de la comida peruana", manifestó.

Ignacio Buse fue elegido para la Laver Cup 2026

Luego de jugar en casa la Copa Davis, 'Nacho' fue elegido para integrar el Team Mundial de la prestigiosa Laver Cup 2026, certamen que reúne durante tres días a los mejores tenistas del planeta.

"La Laver Cup es un evento histórico y estoy muy emocionado por formar parte. Es una increíble oportunidad de estar rodeado por tantos grandes jugadores e iconos del deporte, y de tener a alguien con la experiencia de Andre Agassi como entrenador. Voy a disfrutarlo, aprender tanto como pueda y aprovechar al máximo la experiencia", dijo el peruano en la web de ATP.