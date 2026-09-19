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Perú vs. Venezuela se enfrentan por el título del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: ceviche contra pabellón criollo

Perú y Venezuela se medirán en la gran final del Mundial de Comidas del streamer Ibai Llanos, luego de vencer a Argentina y Ecuador, respectivamente.

Ibai Llanos es el streamer español que realiza el mundial de comidas. Foto: Composición LR/Instagram.
Ibai Llanos es el streamer español que realiza el mundial de comidas. Foto: Composición LR/Instagram.
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Perú y Venezuela se enfrentarán por el título del Mundial de Comidas 2026, organizado por el streamer español Ibai Llanos. El ceviche, acompañado de Inca Kola, representará al país 'inca' frente al pabellón criollo venezolano, que competirá junto a la maltina.

Ambos países consiguieron su pase a la gran final luego de superar a sus respectivos rivales en semifinales. Perú venció a Argentina con 1.900.000 votos contra 1.184.000, mientras que Venezuela derrotó a Ecuador por 2.308.000 frente a 1.511.000 votos.

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Perú y Venezuela vuelven a enfrentarse en una final de Ibai Llanos

La definición entre ambos países tendrá un antecedente reciente. En el Mundial de Desayunos de 2025, Perú y Venezuela también llegaron a la final, aunque en aquella oportunidad el representante peruano, el pan con chicharrón, se impuso ante la arepa venezolana.

Ibai Llanos recordó aquel enfrentamiento al anunciar la nueva final y escribió: "Se repite la final, se repite la historia". El creador de contenido también adelantó que esta última etapa contará con algunas sorpresas.

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Ceviche vs. pabellón criollo: el duelo por el título

Perú buscará quedarse con el campeonato a través del ceviche, acompañado de Inca Kola. El plato peruano avanzó a la final después de imponerse ante la propuesta argentina en una votación que reunió más de tres millones de votos entre ambas opciones.

Por su parte, Venezuela llegará a la definición con el pabellón criollo y la maltina. Su pase se produjo tras vencer a Ecuador en semifinales con 2.308.000 votos frente a 1.511.000. Por el momento, la organización todavía no ha anunciado la fecha exacta de la votación final.

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