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Isabella Ladera, novia de Hugo García, desata polémica al vender sus muebles con orine a US$ 3,000: “Los voy a rematar”

La venezolana Isabella Ladera viene siendo cuestionada en redes sociales tras poner a la venta sus muebles luego de un incidente con sus mascotas.

Isabella Ladera es la actual pareja y madre del hijo de Hugo García. Foto: Composición LR/Telemundo/Facebook.
Isabella Ladera es la actual pareja y madre del hijo de Hugo García. Foto: Composición LR/Telemundo/Facebook.
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Isabella Ladera, madre del hijo del exchico reality peruano Hugo García, vuelve a estar en el ojo de la polémica luego de revelar que puso a la venta dos de sus muebles por US$3.000. La influencer venezolana explicó que tomó esta decisión debido a un particular inconveniente: su perro y su gato habían orinado en ellos y, pese a haberlos limpiado, no logró eliminar por completo el olor.

La publicación no pasó desapercibida en redes sociales y generó una ola de críticas hacia la modelo. Algunos cuestionaron las condiciones en las que se encontraban los muebles y otros pusieron en duda el precio solicitado por la creadora de contenido y convirtió su anuncio en tema de conversación en X y TikTok.

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Isabella Ladera pone a la venta sus muebles con orina a US$3.000

A través de sus historias de Instagram, Isabella Ladera mostró los muebles que buscaba vender y el precio que puso por ellos. Además, explicó el motivo por el que decidió desprenderse de ellos.

"Los dos por 3K, ¿quién dice yo? Pero hay una situación. Es que, como tengo perros y gatos, los dos muebles que compré están meados. Lo intentamos lavar, pero yo cuando huelo algo de algún lugar y así ya no huele, no hay manera de que ese olor se salga de mi cabeza, por lo que quiero venderlos", explicó la novia de Hugo García.

"El verde me costó más de 3.000 dólares y el morado, que me acaba de llegar hace poco, me costó alrededor de 2.000 dólares. Los voy a rematar para recuperar alguito", finalizó la venezolana. Luego de que su publicación se hiciera viral, numerosos usuarios comenzaron a criticarla.

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Usuarios cuestionan a Isabella Ladera por el precio y las condiciones de los muebles

El anuncio de Isabella Ladera generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente por la combinación entre el estado de los sofás y el monto establecido para su venta. Los usuarios expresaron su sorpresa y cuestionaron la decisión de ofrecerlos por US$3.000 después de que la propia influencer admitió que fueron ensuciados por sus mascotas.

Los comentarios también estuvieron acompañados de burlas e interrogantes sobre quién estaría dispuesto a pagar dicha cantidad por los muebles.

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