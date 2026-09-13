El Lima Jazz Fest 2026 se celebrará del 5 al 9 de octubre en el café-teatro Jazz Zone, destacando la riqueza del latin jazz a través de conciertos y clases maestras gratuitas. Foto: difusión

El Lima Jazz Fest 2026 se celebrará del 5 al 9 de octubre en el café-teatro Jazz Zone, destacando la riqueza del latin jazz a través de conciertos y clases maestras gratuitas. Foto: difusión

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Convertido en una de las principales citas culturales dedicadas al latin jazz en Lima, el Lima Jazz Fest vuelve este 2026 para celebrar su cuarta edición consecutiva. La propuesta busca acercar este género musical al público mediante conciertos en vivo de primer nivel y, al mismo tiempo, impulsar la formación musical con clases maestras gratuitas dirigidas a adolescentes, jóvenes y adultos, impartidas por reconocidos artistas nacionales e internacionales.

A lo largo de esta edición, que se realizará del 5 al 9 de octubre desde las 7.30 p. m. en café-teatro Jazz Zone, ubicado en la avenida La Paz 656 (Miraflores), el público podrá ser parte de una propuesta diseñada para destacar la diversidad y riqueza del latin jazz, además de propiciar el intercambio entre músicos, estudiantes y seguidores del género.

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Reconocidos artistas internacionales, como Fausto Cuevas y Raúl Pineda, se presentarán en el Lima Jazz Fest 2026. Foto: difusión

¿Qué artistas serán parte del Lima Jazz Fest 2026?

La edición 2026 del Lima Jazz Fest reunirá a destacados músicos extranjeros, entre ellos Fausto Cuevas, de México; Raúl Pineda, de Cuba; Dominic Furiani, de Estados Unidos; Jonathan Montes, de Puerto Rico; y Elías Coutinho, de Brasil.

A este grupo se sumarán dos reconocidos músicos peruanos radicados en Los Ángeles, Estados Unidos: Aníbal Seminario, saxofonista nominado a los Grammy y Latin Grammy, además de director del festival; y Óscar Barcelli, percusionista considerado embajador del latin jazz y reconocido por la Latin Recording Academy.

La programación también incorporará a importantes exponentes y agrupaciones de la escena musical peruana. Entre ellos figuran Julio Flavio Mazza, Pedro Luis Pacora, Hugo Alcázar, Luis Linares, Junior Pacora, Giovanni Machuca, Edú Campos, Henry Campos, Mario Cuba, José Luis Madueño, Alex Sarrín y Grupo Latinandó. Asimismo, desde Cusco llegará Los Jazzy Bros, agrupación que representará el crecimiento del jazz fuera de Lima.

Cronograma de actividades para el Lima Jazz Fest 2026. Foto: difusión

Las clases maestras gratuitas se desarrollarán de 3.00 p. m. a 4.30 p. m. Quienes desean participar podrán registrarse mediante la página web oficial del festival. También tendrán la opción de solicitar el formulario de inscripción vía WhatsApp al número 966748367. En tanto, los conciertos en vivo están programados de 8.00 p. m. a 11.00 p. m.

Entradas para el Lima Jazz Fest 2026

Por otro lado, las entradas para los conciertos podrán adquirirse a través de Joinnus. La plataforma permitirá escoger los asientos y efectuar el pago mediante tarjeta de débito, tarjeta de crédito o Yape. Las ubicaciones se asignarán de acuerdo con el orden de compra, por lo que adquirir los boletos con anticipación ofrecerá mayores posibilidades de acceder a los asientos de preferencia.

El precio de las entradas será de S/45 en preventa regular hasta el 30 de septiembre, mientras que los estudiantes podrán acceder a una tarifa especial de S/35. Para obtener este beneficio deberán presentar un carné vigente de instituto o universidad. Además, el establecimiento contempla un consumo mínimo de alimentos o bebidas de S/40 por persona.