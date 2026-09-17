Los Mirlos llevan la cumbia amazónica peruana al mundo con su participación en el Tiny Desk

Los Mirlos buscan transmitir “la magia, el encanto y el sonido de la selva” a través del Tiny Desk. / Foto: YouTube

Los Mirlos buscan transmitir “la magia, el encanto y el sonido de la selva” a través del Tiny Desk. / Foto: YouTube

Los Mirlos llegaron a la estación de NPR Music (Estados Unidos) para presentarse en el formato de Tiny Desk. Una sesión acústica donde presentaron a través de un repertorio de cinco canciones la cumbia amazónica peruana. La lista musical incluyó: 'La Danza de Los Mirlos', 'La Fuga del Jaguar', 'Llanto en la Selva', 'Las Noches' y 'La Pandilla / Doña Guillermina'.

Dieciocho minutos, el conjunto de Moyobamba invadió de referencias amazónicas, particularmente del arte arte kené shipibo-konibo, las plataformas que emitieron su concierto. Asimismo, la radio pública estadounidense transmitió al grupo exponente de la cumbia amazónica con su particular uso de las guitarras eléctricas influenciado por los ritmos tropicales, sonidos psicodélicos y tradiciones de la Amazonía.

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La sesión fue grabada el 28 de julio, durante las Fiestas Patrias del Perú, pero fue emitida por la radio NPR Music, el 17 de noviembre como parte de una serie de presentaciones que la emisora dedica durante un mes a artistas latinoamericanos. Entre los cantantes latinos que previamente participaron en el formato están: Natalia Lafourcade, Café Tacvba, Jorge Drexler, Mon Laferte y Juanes.

Los Mirlos hablan acerca de su presentación en el Tiny Desk

Jorge Luis Rodríguez, hijo del fundador de la presentación explicó el sentido de la presentación: "Rendimos un homenaje a la selva amazónica, a sus riquezas, sus misterios, mitos y leyendas. Que son el espíritu y el latido del corazón de la selva. Inspirados en la majestuosidad del Amazonas, en la diversidad de sus culturas y en la riqueza de sus tradiciones".

Entre los miembros de la agrupación que se presentaron en el formato estaban: Jorge Luis Rodríguez en guitarra, teclados y coros; Danny Jhonston en guitarra; Urbano Ramírez en bajo; Roger Rodríguez en güiro, maracas y coros; Carlos Rengifo en congas y bongós; y Genderson Pinedo en batería y timbales.